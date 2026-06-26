Scaloni conmovido por tragedia que atraviesa Venezuela. "Les mando fuerte abrazo"

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El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, el viernes 26 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, tomó parte de su conferencia de prensa previa al partido contra Jordania del sábado en el Mundial para dedicar un sentido mensaje de condolencias al pueblo de Venezuela luego de los devastadores terremotos, los cuales han dejado casi un millar de muertos y más de 50.000 desaparecidos.

Antes de responder preguntas sobre su equipo, Scaloni señaló el viernes desde Dallas que “no puedo creer lo que se está viendo, las imágenes, muy tristes, muy difícil de explicar. Les mando un fuerte abrazo porque sinceramente están atravesando un momento muy difícil”.

Visiblemente conmovido, el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 llamó a todos los países a “dar una mano” a Venezuela, que atraviesa una de las peores tragedias de su historia como consecuencia de dos devastadores sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a la nación sudamericana a última hora del miércoles.

FIFA dispuso que los equipos que participan de la Copa del Mundo guarden un minuto de silencio antes de completarse la fase de grupos, en honor a las víctimas en el país sudamericano.

En tanto, el lateral Nicolás Tagliafico aprovechó la misma rueda de prensa para enviar “un mensaje de apoyo al pueblo de Venezuela. Mis condolencias a los afectados. Y que esto pase lo antes posible”.

La Albiceleste se medirá el sábado contra Jordania en Dallas en el cierre del Grupo J.

___ El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP