Venezuela y española Repsol firman otro acuerdo para aumentar producción de crudo tras reforma

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece un discurso en el Palacio de Miraflores durante una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 24 de abril de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP foto/Ariana Cubillos) AP

En el documento, ambas partes formalizaron su interés de buscar crudo liviano en un área del lago, que fue en el siglo XX el corazón de la industria petrolera venezolana. En las cercanías ya opera Petroquiriquire, propiedad de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) —filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)— con el 60% y de Repsol con el 40%.

Se espera que con la explotación de nuevos yacimientos en la zona se sumen eventualmente otros 20.000 barriles de crudo al día a la actual producción de 40.000 barriles diarios de Petroquiriquire. La explotación comercial petrolera en el Lago Maracaibo comenzó en julio de 1914.

PDVSA y Repsol “seguirán ahora explorando otras áreas de cooperación para seguir creciendo, que es lo importante", señaló la mandataria encargada Delcy Rodríguez durante la ceremonia de firma del acuerdo. "Estamos hablando de una agenda energética que se proyecte para el 2050”. En el acto participaron el director general de Exploración y Producción de Repsol, Francisco Gea Pascual, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón.

En abril Repsol firmó un acuerdo con PDVSA y el gobierno venezolano para retomar el control operativo de sus activos en el país y contempla triplicar la producción en un plazo de tres años; además establece mecanismos para garantizar los pagos.

Esa medida siguió a la reforma aprobada en enero que incluyó la derogación de varias leyes, entre ellas una que regulaba la participación privada en las actividades primarias petroleras y otra que establecía los términos y condiciones desfavorables para la creación y funcionamiento de las empresas mixtas.

En respuesta a esa reforma legal, el Departamento del Tesoro estadounidense comenzó a emitir licencias para flexibilizar las sanciones de modo de impulsar la producción el sector petrolero y ampliar la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses y de otros países para operar en Venezuela.

Rodríguez asumió interinamente en enero luego de la operación militar de Estados Unidos que capturó y depuso al entonces presidente Nicolás Maduro. FUENTE: AP