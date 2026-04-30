Venezuela: presidenta interina anuncia aumento del “ingreso mínimo integral” a trabajadores públicos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a sus seguidores en Caracas, Venezuela, el jueves 30 de abril de 2026. (Foto AP/Perdro Mattey) AP

El “ingreso mínimo integral” es un mecanismo de compensación para los trabajadores por sus servicios, utilizado por el gobierno socialista del país sudamericano, que está constituido por la suma del salario base, el cual se mantiene en niveles extremadamente bajos, y bonificaciones adicionales.

A partir del 1 de mayo, el ingreso mínimo integral se elevará a un monto equivalente a 240 dólares al mes, dijo Rodríguez en el acto de cierre de una masiva movilización organizada por el oficialismo para “pedir por la paz y contra las sanciones” estadounidenses. La suma del salario mínimo y los bonos promedian actualmente en alrededor de 190 dólares, pero varía de acuerdo con la tasa oficial de cambio que tiende ir a la baja.

Rodríguez, quien fue juramentada el 5 de enero dos días después de un operativo militar estadounidense que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro, no aclaró si el salario mínimo mensual, que se mantiene congelado desde hace cuatro años, experimentará algún aumento con esta medida. Tampoco dejó en claro si ese monto se usará como referente cada mes para ajustar el pago en la moneda nacional, el bolívar.

Rodríguez exhortó al sector privado a aplicar la medida "en aquellos casos donde (ingreso mínimo integral) sea inferior al equivalente a los 240 dólares”.

La presidenta en funciones, ante las protestas sostenidas, ha pedido paciencia a los trabajadores de los sectores público y privado, cuyos salarios durante mucho tiempo no les han permitido cubrir sus necesidades básicas, incluida alimentación, argumentado que su gobierno interino trabaja para mejorar la economía.

Rodríguez expresó que espera que para “el año 2030, 2040, nosotros podremos decir no solamente que tenemos el mejor crecimiento económico de nuestra región, como lo tenemos hoy, sino que podremos decir tendremos el mejor salario de América Latina; que miremos a ese futuro y que sepamos que vamos avanzando con determinación, con fe".

Días antes, la mandataria explicó que se implementaría un aumento en los ingresos de trabajadores activos y jubilados de manera que se evitara el repunte inflacionario que siguió al último aumento del salario mínimo.

Muchos trabajadores del sector público subsisten con aproximadamente 160 dólares al mes, mientras que el empleado promedio del sector privado ganó al mes alrededor de 237 dólares el año pasado, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente.

El salario mínimo mensual de Venezuela, de 130 bolívares (0,26 dólares), no ha aumentado desde 2022, lo que lo sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de 3 dólares al día establecido por las Naciones Unidas. Originalmente el monto de 130 bolívares era equivalente a 30 dólares, pero el repunte de la inflación y la sostenida devaluación del bolívar lo devoró rápidamente.

La dolarización de los precios también deja a la vista la pulverización de los ingresos de los trabajadores.

Numerosos venezolanos tienen dos o más empleos para mejorar sus ingresos. El precio de una canasta básica de alimentos ha superado los 500 dólares, según el Observatorio.

Rodríguez anuncio además que los jubilados van a tener “una pensión equivalente a los 70 dólares", que representa un incremento del 40%. Reconoció que “no es suficiente” por lo que ordenó crear un plan de atención médica y alimentaria que llegue “casa por casa”.

Los jubilados en Venezuela están muy lejos de tener una vida tranquila después del retiro. Ellos figuran entre los más golpeados por la severa crisis económica de Venezuela.

FUENTE: AP