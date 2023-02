Venezuela: fijan primaria para elegir a candidato opositor

Associated Press

Casal admitió que entre los adversarios del presidente Nicolás Maduro se evidencia todavía “un pesimismo autodestructor... Entendemos que pueden haber motivos para el desaliento, pero no permitamos que las adversidades nos impidan ver la nobleza de los esfuerzos de muchos” para avanzar hacia una salida pacífica, negociada y electoral a la crisis política, social y económica de Venezuela, aseveró.

Las primarias organizadas por la oposición aún no tienen definida la infraestructura que se usará en el acto electoral. Si bien esperan contar con el apoyo de Consejo Nacional Electoral (CNE) , que se encarga de realizar las elecciones nacionales, estatales y municipales en el país, no se descarta que se “autogestione” el proceso en caso de que no se logren garantías como la instalación de suficientes centros de votación y la actualización del padrón electoral, entre otras.