Venezuela confirma tres fallecidos con hantavirus; sin evidencia de contagios entre personas

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“Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de Hantavirus”, dijo el ministerio en un comunicado divulgado en sus redes sociales. Los nombres de los fallecidos no fueron mencionados, ni otros detalles.

“No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”, acotó el comunicado.

El hantavirus puede causar una enfermedad potencialmente mortal. Suele propagarse por la inhalación de residuos contaminados de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. La cepa de los Andes –que a principios de mayo pasado fue detectada en un inusual brote en un crucero que partió del sur de Argentina y mató a tres personas—podría propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

El escrito resaltó que en atención a dos “eventos” reportados recientemente en los estados Anzoátegui y Barinas, en el suroccidente del país, funcionarios del ministerio se mantienen desplegados para “garantizar la seguridad sanitaria de todos los venezolanos”.

El comunicado indicó al respecto que en Barinas, a unos 655 kilómetros de distancia de Anzoátegui, se registró “la pérdida de dos profesionales de la medicina cuyas causas (de deceso) están por confirmarse, tratándose de eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general”.

Los casos mencionados fueron reportados inicialmente por la Federación Médica Venezolana, que señaló que los muertos en Anzoátegui eran todos miembros de una misma familia del municipio sureño de Miranda, sin dar detalles.

FUENTE: AP