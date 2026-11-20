Ronald Acuña, astro del béisbol venezolano, reparte pelotas entre un grupo de niños, durante un evento en La Guaira, el viernes 20 de noviembre de 2026 (AP Foto/Pedro Mattey) AP

El guardabosques Ronald Acuña, astro de los Bravos de Atlanta, y el antesalista Maikel García, de los Marineros de Seattle, visitaron el estado costanero de La Guaira, de donde son originarios, para interactuar con niños de escuelas de béisbol en el estadio General Jorge García Carneiro de la localidad de Macuto.

Otros peloteros del equipo participaron en el encuentro, incluido el antesalista Eugenio Suárez, quien militó la campaña anterior con los Rojos de Cincinnati y encabezó una plegaria para agradecer “por darnos la dicha de poder estar aquí”.

“Señor, dale fuerza a todas esas personas que perdieron” familiares, amigos y sus hogares, manifestó Suárez. “Agradecemos por este momento tan especial”.

El 24 de junio, un doblete de terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 —los más fuertes registrados en más de un siglo en la nación— sacudió el norte de Venezuela. El gobierno reportó más de 6.500 muertos , la mayoría en La Guaira, región localizada a unos 20 kilómetros (12 millas) al norte de Caracas. Al menos 80 peloteros infantiles y juveniles fallecieron , mientras decenas de niños siguen desaparecidos en La Guaira.

Los sismos además dejaron unos 17.900 ciudadanos sin vivienda por el colapso de 190 edificios.

La celebración en casa tras el título del Clásico Mundial, conseguido en Miami, tuvo que esperar como consecuencia que la mayoría de los 30 jugadores y su cuerpo técnico tenían la obligación de incorporarse sin demora a los entrenamientos primaverales de sus respectivos equipos.

A ello siguió la larga temporada del béisbol de las Grandes Ligas.

"Después del 17 de marzo nos tuvimos que ir” para cumplir con los compromisos con las organizaciones, “pero estar aquí era algo que soñábamos, y por fin hoy es posible”, manifestó el mánager de la selección, Omar López. “Estamos muy felices de celebrar de alguna manera en familia, en nuestra casa”.

Venezuela se impuso el 17 de marzo a una selección estadounidense que volvió a quedarse en el camino tres años después de perder ante Shohei Ohtani y Japón en 2023. Estados Unidos sucumbió ante una enérgica selección de Venezuela encabezada por estrellas como Acuña Jr., García y Luis Arráez.

El acto del viernes contó también con la presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Hoy les agradezco que vienen con humildad a ser ejemplo para nuestros niños, para nuestras niñas, que vienen con su solidaridad, a abrazar al pueblo de La Guaira que sufrió tanto en el doble terremoto”, expresó Rodríguez.

“Espero que ese ejemplo que ustedes hoy dan recoja también los sueños de esos 80 ángeles que estuvieron en el terreno, que golpearon a una pelota, que tomaron un bate, que tomaron un guante. Tomen los sueños de esos ángeles y los conviertan en realidad para estos niños que son las generaciones futuras de nuestro deporte y de nuestro béisbol”, añadió en alusión a los jugadores de ligas infantiles y juveniles que fallecieron tras los sismos..

El domingo esta previsto que los jugadores recorran la capital venezolana en un autobús hasta el Estadio Monumental Simón Bolívar, en el suroeste de Caracas. Se trata del inmueble deportivo más grande y moderno del país, construido bajo los estándares de las Grandes Ligas.

No quedó claro si los jugadores que estuvieron ausente en el acto benéfico de La Guaira se sumaran a la celebración en las calles de Caracas.

Más allá de las diferencias económicas y políticas, los venezolanos viven con pasión el béisbol. En Venezuela, a diferencia de los demás países sudamericanos, el béisbol y no el fútbol es el deporte número uno.

La semilla del béisbol se sembró aquí por los venezolanos que estudiaron en Estados Unidos, inicialmente, y luego con el poderoso impulso de firmas energéticas estadounidenses en esta nación, que posee una de las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Las petroleras estadounidenses construyeron campos de juego en las zonas dedicadas a la extracción de petróleo a principio del siglo XX. El béisbol rápidamente se popularizó entre los venezolanos de clase trabajadora y no tardó en extenderse al resto del país.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP