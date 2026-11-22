Encabezados por el guardabosques Ronald Acuña, de los Bravos de Atlanta, el intermedista Luis Arráez, Filis de Filadelfia, el receptor Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City; y los antesalistas Maikel García, de los Marineros de Seattle, y Eugenio Suárez, quien militó la campaña anterior con los Rojos de Cincinnati, entre otros, los jugadores recorrieron en un autobús las calles de la capital venezolana más de ocho meses de titularse campeones para celebrar en Venezuela.

El recorrido concluyó en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en el suroeste de Caracas. Se trata del inmueble deportivo más grande y moderno del país, construido bajo los estándares de las Grandes Ligas.

“Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que lo más hermoso no fue solamente levantar el trofeo. Lo más hermoso fue ver a un país entero sonreír, abrazarse, llorar de alegría y sentirse orgulloso de ser venezolano”, dijo el manager de la selección, Omar López, ante al menos 38.000 personas que colmaron el estadio.

La celebración en casa tras el título del Clásico Mundial, conseguido en Miami, tuvo que esperar como consecuencia que la mayoría de los 30 jugadores y su cuerpo técnico tenían la obligación de incorporarse sin demora a los entrenamientos primaverales de sus respectivos equipos.

Venezuela se impuso el 17 de marzo a una selección estadounidense que volvió a quedarse en el camino tres años después de perder ante Shohei Ohtani y Japón en 2023. Estados Unidos sucumbió ante la enérgica selección de Venezuela.

Los actos previos al recorrido del domingo contaron con la presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el comisionado de béisbol mayor de Estados Unidos, Rob Manfred, y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

“Es un honor” estar en Venezuela para celebrar “este histórico logro”, dijo el comisionado tras visitar un pequeño campo de juego construido en las inmediaciones del museo.

“Venezuela tiene una gran tradición en el béisbol, desde Luis Aparicio”, el único venezolano en ser exaltado al Salón de La Fama de Cooperstown; Miguel Cabrera, quien en 2012 se convirtió en el único ganador de la Triple Corona de bateo en las Grandes Ligas desde 1967; y” grandes estrellas hoy” como William Contreras, el jugador más valioso de la reciente Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee, resaltó Manfred. Pero “definitivamente el año 2026 es el año de Venezuela en el béisbol”.

Rodríguez, por su parte, comentó que conversó con Manfred y Barrett sobre una agenda para el “reforzamiento del béisbol” entre ambos países, sin dar otros detalles.

El mánager López, comentó que el comisionado evaluará la posibilidad de reanudar los juegos de exhibición en Venezuela. En el pasado Venezuela albergó academias de formación de jugadores de numerosas organizaciones de las Grandes Ligas y se realizaron varios juegos de exhibición hasta 2001.

Numerosos jugadores estuvieron ausentes en las celebraciones debido a problemas de agenda, dijeron los organizadores de la bienvenida.

Más allá de las diferencias económicas y políticas, los venezolanos viven con pasión el béisbol. En Venezuela, a diferencia de los demás países sudamericanos, el béisbol y no el fútbol es el deporte número uno.

La semilla del béisbol se sembró aquí por los venezolanos que estudiaron en Estados Unidos, inicialmente, y luego con el poderoso impulso de firmas energéticas estadounidenses en esta nación, que posee una de las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Las petroleras estadounidenses construyeron campos de juego en las zonas dedicadas a la extracción de petróleo a principio del siglo XX. El béisbol rápidamente se popularizó entre los venezolanos de clase trabajadora y no tardó en extenderse al resto del país.

FUENTE: AP