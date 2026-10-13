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Venezia despide al técnico Giovanni Stroppa tras seis derrotas seguidas en Serie A y cero puntos

VENECIA, Italia (AP) — Venezia despidió al entrenador Giovanni Stroppa el martes tras acumular seis derrotas en el mismo número de partidos de la Serie A.

Reda Belahyane (derecha) de la Lazio y John Yeboah de Venezia pugnan por el balón en un partido de la Serie A italiana, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Venecia. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP)
Reda Belahyane (derecha) de la Lazio y John Yeboah de Venezia pugnan por el balón en un partido de la Serie A italiana, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Venecia. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP) AP

La noticia se conoció un día después de la derrota 3-1 en el campo de Atalanta.

Stroppa fue nombrado entrenador de Venezia en junio de 2025 y el técnico de 58 años llevó al equipo al ascenso a la máxima categoría como campeón de la Serie B.

Sin embargo, Venezia no ha sumado puntos en seis partidos, ha recibido 16 goles y ha marcado apenas cinco.

No se anunció de inmediato a un nuevo entrenador, pero quien sea designado afrontará un bautismo de fuego, ya que Venezia se medirá con Napoli, Inter de Milán y Como en tres de sus próximos cuatro partidos.

Se trata del cuarto cambio de entrenador en la Serie A esta temporada, después de que Paolo Vanoli reemplazara a Fabio Grosso en Fiorentina, Raffaele Palladino asumiera por Domenico Tedesco en Bologna y Alberto Gilardino sustituyera a Carlos Cuesta en Parma.

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