Vendedores de viviendas en EEUU bajan precios y ayudan a compradores en un mercado estancado

ARCHIVO - Un cartel de casa a la venta se ve ante una casa en Evanston, Illinois, el miércoles 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh, Achivo) AP

En todo el país, un mercado inmobiliario estancado está dejando a muchos vendedores en el limbo, sin poder mudarse por un nuevo empleo, comprar su próxima vivienda para adaptarse al crecimiento de la familia o concretar otras decisiones importantes de vida que requieren vender su casa.

Los vendedores que tienen la opción de retirar su anuncio del mercado, por lo general, lo están haciendo. Quienes no la tienen enfrentan una presión creciente para bajar el precio de venta y también aportar miles de dólares para cubrir costos del comprador, según agentes inmobiliarios.

La tendencia marca un giro drástico respecto de los primeros años de esta década, cuando los vendedores a menudo recibían sumas muy por encima de su precio de venta, ya que los compradores de vivienda, impulsados por tasas hipotecarias por los suelos, alimentaron una fiebre de compras que disparó los precios.

Ahora, el mercado está frenado por el aumento de las tasas hipotecarias, el efecto acumulado de años de alzas en los precios de las viviendas y un panorama económico ensombrecido por la alta inflación. Esos factores están dejando la compra de vivienda fuera del alcance de muchos compradores, mientras que otros postergan la adquisición y esperan condiciones más favorables, quizá en primavera.

Los vendedores superan con facilidad a los compradores y están atrapados entre decisiones incómodas: ser más agresivos con recortes de precio y concesiones para atraer compradores, o aguantar más tiempo, aunque eso implique retrasar planes importantes de vida.

“La dinámica ha vuelto a inclinarse hacia lo que llamamos mercados de compradores, más que mercados de vendedores", explicó Mark Fleming, economista jefe de First American Financial. Eso supone, señaló "que quizá tengas que reducir tu precio, quizá tengas que ofrecer una concesión para vender tu casa, quizá tenga que permanecer más tiempo en el mercado”.

Más de un año después, una madre con el nido vacío puede seguir adelante

Como sus tres hijos ya no vivían en casa, Liz Suder decidió vender su vivienda de cuatro dormitorios y 3,5 baños en Murphy, Texas, a unos 32 kilómetros (20 millas) de Dallas, y comprar un lugar más pequeño.

“Estaba esperando vender la casa antes de empezar a buscar. No quería tener dos hipotecas”, comentó Suder, de 56 años.

Suder terminó poniendo su vida en pausa durante más de un año. La directora financiera, que fue propietaria de la casa durante 21 años, la puso inicialmente en el mercado en abril de 2025 por 750.000 dólares. Seis meses después, pese a bajar el precio varias veces, la vivienda aún no se vendía y la retiró del mercado.

Suder volvió a anunciar la casa en febrero por 725.000 dólares, antes de la temporada de compras de primavera. Pero no fue hasta hace poco que un comprador aceptó adquirirla por 650.000 dólares. Suder endulzó el acuerdo al aportar 9.000 dólares para reparaciones.

“Jamás esperé que tardara un año completo y que yo tuviera que reducir el precio tanto”, dijo.

Una vida en pausa, pero firme ante un gran recorte de precio

Rick Ganga necesita encontrar un comprador para su casa en la ciudad costera de Blaine, Washington, antes de poder comenzar el siguiente capítulo de su vida.

Ganga atraviesa un divorcio que exige que la vivienda se venda. Ha tenido varias visitas a la casa de tres dormitorios y 2,5 baños desde que salió al mercado el 1 de junio por 825.000 dólares. Bajar el precio a apenas menos de 800.000 dólares no ha ayudado.

“No ha habido ofertas, prácticamente cero movimiento” apuntó Ganga, de 58 años.

Ganga señaló que algunos vendedores en su vecindario han reducido su precio de venta en 100.000 dólares o más, pero como él solo ha sido dueño de la casa desde 2022, no ha acumulado suficiente plusvalía como para poder bajar más el precio.

“Eso no es algo que vaya a considerar”, sostuvo. “No tiene sentido”.

Hasta que la casa se venda, el gerente de operaciones tiene pocas alternativas más que dejar de lado los planes de trasladarse con su empresa a otro estado.

“Sinceramente creo que probablemente se quedará ahí hasta la primavera o el verano del próximo año”, expresó.

Los vendedores pierden poder de negociación a medida que el mercado inmobiliario se estanca

Después de caer brevemente por debajo del 6% en febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años subió hasta el 7,4% este mes, su nivel más alto en casi tres años. El avance de las tasas ha frenado las ventas de viviendas en Estados Unidos.

Muchos vendedores bajan su precio de venta, de modo que el precio medio nacional de las viviendas anunciadas disminuyó en septiembre en comparación con el año anterior por undécimo mes consecutivo, al caer 1,2% hasta 419.250 dólares, según Realtor.com. En total, alrededor del 21% de los anuncios en septiembre redujeron su precio inicial, el nivel más alto en cuatro años.

No es inusual que los compradores de vivienda pidan —y reciban— dinero de los vendedores para destinarlo a sus costos de cierre. Las tasas hipotecarias más altas también están dando a los compradores margen para presionar a los vendedores a aportar dinero para reducir su tasa durante algunos años o durante toda la vida del préstamo, disminuyendo sus costos totales de endeudamiento.

“Es como un indicador de dónde está el mercado en este momento, con los compradores ganando poder de negociación a costa de los vendedores, y los vendedores haciendo más ahora para encontrarse con los compradores a mitad de camino” indicó Jake Krimmel, economista sénior de Realtor.com.

Eso son buenas noticias para quienes buscan vivienda, pero quizá no sea suficiente para superar los obstáculos de asequibilidad que mantienen a muchos posibles compradores fuera del mercado.

Para tener una idea, el mes pasado hubo alrededor de un 63% más de vendedores que de compradores de vivienda en las 50 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, según un análisis de Redfin. Y el número de compradores —aproximadamente 929.000— fue el más bajo registrado desde 2013, mientras que el total de vendedores saltó a su nivel más alto desde 2020.

El lento mercado inmobiliario frustra un plan para comprar una casa más grande

Ese considerable desequilibrio entre compradores y vendedores significa que Ethan Butner quizá tenga que esperar más tiempo antes de vender su casa en Troutdale, Oregon, a unos 26 kilómetros (16 millas) al este de Portland.

Butner, gerente de servicio, ya tiene una oferta aceptada por una vivienda nueva y más amplia para él y su familia cerca de Portland. Primero necesita encontrar un comprador para su casa de tres dormitorios y dos baños, de modo que pueda destinar lo obtenido a la nueva vivienda.

Por ahora, no va bien. La casa ha estado en el mercado más de dos meses por 480.000 dólares. Butner recortó 30.000 dólares de su precio de venta, pero eso solo generó una oferta, que se cayó.

Butner instaló recientemente un calentador de agua nuevo y un lavavajillas, y reemplazó el piso con la esperanza de hacer la propiedad más atractiva.

“Ha sido una montaña rusa de emociones para mí, mi familia, especialmente mi prometida. Hemos tenido esta visión de estar en nuestra propia casa y que todos los niños tengan su propia habitación y todas las cosas buenas que vienen con eso. Definitivamente nos sentimos estancados en este momento”, relató Butner, de 36 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP