Velero con ayuda humanitaria europea llega a La Habana

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La nave Astral, que pertenece a la organización humanitaria Open Arms, contiene sobre todo paneles solares, equipos fotovoltaicos y medicinas, que serán entregadas al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, de la capital, y a otras instituciones, indicaron sus organizadores.

El velero ingresó a la Bahía de La Habana por la tarde acompañado por algunas embarcaciones de apoyo, según constató The Associated Press.

Las donaciones se recibieron de 150 organizaciones sociales y civiles, que se sumaron a la iniciativa de Open Arms. El Astral es el primer navío que atraviesa el Atlántico con ayuda para la isla.

Una delegación encabezada por el coordinador de la campaña, el exeurodiputado español Miguel Urbán, llegó previamente a Cuba, y el viernes fue recibida en la Casa de las Américas para un mitin, en el que los visitantes destacaron su rechazo a las sanciones de Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump le impuso un cerco energético a Cuba en enero y amenazó a los países que se atrevan a venderle crudo a la isla. Desde entonces sólo un barco petrolero ruso ha logrado entrar a la nación caribeña, que apenas produce el 40% de combustible que requiere para su economía.

Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir entre la población, con apagones de más de 20 horas y carencias en todos los sectores.

En marzo, Cuba recibió una flotilla de ayuda humanitaria denominada “Nuestra América Convoy a Cuba”, con alimentos, medicinas y paneles solares procedentes de México, pero con amplio apoyo internacional. FUENTE: AP

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