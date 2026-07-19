España vence 1-0 a Argentina en la prórroga y gana su segundo Mundial con gol de Ferran Torres en Nueva Jersey

España se consagró campeona del Mundial 2026 después de derrotar 1-0 a Argentina en una dramática final disputada en East Rutherford, Nueva Jersey. Ferran Torres, que había ingresado desde el banco de suplentes, marcó el único gol del encuentro a los 106 minutos y le entregó a La Roja su segunda Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó durante gran parte del partido, pero chocó repetidamente con Emiliano “Dibu” Martínez. Argentina resistió hasta el tiempo extra pese a quedarse con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández al cierre de los 90 minutos.

La jugada decisiva llegó apenas comenzado el segundo período de la prórroga.

Ferrán Torres, de España, festeja tras anotar el gol de la coronación ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Seth Wenig)

Ferran Torres aprovechó una pelota que quedó suelta dentro del área y definió de zurda por debajo del travesaño, sin posibilidades para Martínez. El delantero español había comenzado la final como suplente y terminó convertido en el héroe de la noche.

El gol desató la celebración de los futbolistas españoles y puso fin a la resistencia de una Argentina que había conseguido mantener el empate pese al amplio dominio de su rival.

La selección española controló la posesión, manejó el ritmo del encuentro y acumuló las principales oportunidades de gol.

Ferrán Torres, de España, anota ante Argentina en la final de la Copa del Mundo, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Ashley Landis)

Durante los 90 minutos reglamentarios, España registró 15 remates y nueve tiros de esquina. Argentina, en cambio, no realizó ningún disparo y apenas consiguió un córner.

La diferencia no apareció antes debido a la extraordinaria actuación de Emiliano Martínez. El arquero argentino completó diez atajadas, la mayor cifra registrada por un guardameta en una final de la Copa del Mundo.

Una de sus intervenciones más importantes llegó en el cierre del tiempo reglamentario, cuando desvió un tiro libre de Lamine Yamal que se dirigía hacia el arco y mantuvo con vida al campeón defensor.

Lionel Messi, de Argentina, se lamenta al concluir la final de la Copa del Mundo ante España, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Ashley Landis) AP

Enzo Fernández fue expulsado antes de la prórroga

Argentina sufrió un golpe decisivo durante el tiempo añadido de la segunda mitad.

Enzo Fernández recibió su segunda tarjeta amarilla después de una fuerte infracción sobre Pau Cubarsí y dejó a la Albiceleste con diez futbolistas para disputar los 30 minutos de la prórroga.

El mediocampista ya había sido amonestado previamente y el árbitro no dudó en mostrarle la segunda amarilla tras la entrada sobre el defensor español.

La expulsión obligó al equipo de Lionel Scaloni a replegarse todavía más. España intensificó su presión hasta encontrar el gol que terminó definiendo el campeonato.

Argentina también perdió a Lisandro Martínez por lesión

La selección argentina debió afrontar otros contratiempos físicos durante una final marcada por el desgaste.

Lisandro Martínez abandonó el terreno de juego lesionado, lo que obligó a Scaloni a reorganizar una defensa sometida durante largos períodos a los ataques españoles.

Pese a esas dificultades y a jugar con un hombre menos, Argentina sostuvo el empate hasta el comienzo del segundo período del alargue.

España conquistó su segundo Mundial después de 16 años

La Roja volvió a levantar la Copa del Mundo 16 años después de su histórica consagración en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta durante la prórroga.

La final de Nueva Jersey fue apenas la segunda disputada por España en la historia de los mundiales. Al igual que en Johannesburgo, el título volvió a resolverse con un gol durante el tiempo extra.

Con este triunfo, España se convirtió además en el primer país que mantiene simultáneamente los títulos mundiales masculino y femenino.

Argentina no pudo defender el título conquistado en Qatar

La derrota puso fin al reinado de Argentina, campeona del Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Scaloni llegó a Nueva Jersey con la posibilidad de convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 que lograba ganar dos Copas del Mundo consecutivas, pero no pudo imponer su juego ante el dominio español.

Lionel Messi disputó su tercera final mundialista, después de las jugadas en Brasil 2014 y Qatar 2022. La actuación podría haber representado su despedida del torneo, aunque el capitán argentino no había confirmado oficialmente si continuaría en la selección.

El Mundial más grande de la historia terminó con 308 goles

La final entre España y Argentina fue el partido número 104 del Mundial 2026, el primero disputado con 48 selecciones y organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo concluyó con 308 goles, la mayor cantidad registrada en una edición de la Copa del Mundo.

España cerró el campeonato con una nueva exhibición de control, presión y solidez defensiva. Argentina resistió hasta el límite, pero el gol de Ferran Torres terminó coronando a La Roja como campeona del mundo por segunda vez.