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Velázquez, Saggese y Herrera conectan jonrones y Cardenales superan 6-5 a Cachorros

SAN LUIS (AP) — Nelson Velázquez conectó un jonrón de tres carreras, mientras que Iván Herrera y Thomas Saggese añadieron cuadrangulares solitarios, para que los Cardenales de San Luis superaran el viernes 6-5 a los Cachorros de Chicago.

El boricua Nelson Velázquez, de los Cardenales de San Luis, conecta un jonrón de tres carreras ante los Cachorros de Chicago, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Scott Kane)
El boricua Nelson Velázquez, de los Cardenales de San Luis, conecta un jonrón de tres carreras ante los Cachorros de Chicago, el viernes 29 de mayo de 2026 (AP Foto/Scott Kane) AP

Ascendido desde sucursal de la Triple-A en Memphis antes del encuentro, Velázquez mandó el primer lanzamiento que vio por encima de la cerca del jardín izquierdo para empatar el juego 3-3.

Fue el primer duelo del boricua en las Grandes Ligas desde el 23 de junio de 2024, cuando jugaba por Kansas City. Se fue de 6-0 en 2023 en juegos contra los Cachorros, un equipo para el que jugó en 2022-23.

Fue el primer duelo de la presente campaña entre estos dos equipos, rivales de la División Central de la Liga Nacional.

San Luis cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas. Los Cachorros llegaron al juego tras ganar sus últimos dos, luego de perder los 10 anteriores.

Gordon Graceffo (4-1) se acreditó la victoria con una entrada impecable como relevista.

Riley O'Brien, el sexto relevista utilizado, consiguió su 14º salvamento. Permitió una carrera cuando Pete Crow-Armstrong anotó tras un rodado de Michael Busch.

Shota Imanaga (4-6) trabajó 5 1/3 entradas y permitió cinco carreras y cinco hits.

El dominicano José Fermín conectó un sencillo productor en la octava con dos outs, ampliando la ventaja a 6-4.

Herrera puso al frente a San Luis por 5-4 con un jonrón solitario en la quinta entrada. El panameño ha conectado jonrón en tres de los últimos ocho juegos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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