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Vehículo atropella a un grupo de personas en Hollywood, hay tres muertos

LOS ÁNGELES (AP) — Tres personas murieron el martes y otras tres fueron hospitalizadas en estado crítico después de que un vehículo atropelló a un grupo de transeúntes en North Hollywood, informaron las autoridades.

El lugar en donde un varias personas murieron después de ser atropelladas, el martes 10 de noviembre de 2026, en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles. (AP Foto/David Swanson)
El lugar en donde un varias personas murieron después de ser atropelladas, el martes 10 de noviembre de 2026, en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles. (AP Foto/David Swanson) AP

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles trasladaron a por lo menos tres personas al hospital después del incidente, el cual ocurrió cerca de la estación de metro de North Hollywood, informó el departamento.

Fotos y videos que circulan en redes sociales muestran un vehículo de color blanco sobre la acera así como a un gran número de personal de emergencias. En las publicaciones se puede ver el momento en que equipos de emergencia trasladan a una persona en camilla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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