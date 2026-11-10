Vehículo atropella a un grupo de personas en Hollywood, hay tres muertos

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El lugar en donde un varias personas murieron después de ser atropelladas, el martes 10 de noviembre de 2026, en el sector de North Hollywood, en Los Ángeles. (AP Foto/David Swanson) AP

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles trasladaron a por lo menos tres personas al hospital después del incidente, el cual ocurrió cerca de la estación de metro de North Hollywood, informó el departamento.

Fotos y videos que circulan en redes sociales muestran un vehículo de color blanco sobre la acera así como a un gran número de personal de emergencias. En las publicaciones se puede ver el momento en que equipos de emergencia trasladan a una persona en camilla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP