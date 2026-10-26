Vaticano confirma viaje del papa León XIV a Latinoamérica tras chequeo poscirugía

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El papa León XIV reza el Ángelus al mediodía en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el domingo 25 de octubre de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia) AP

La oficina de prensa del Vaticano indicó que la recuperación del papa continúa avanzando en consonancia con las evaluaciones favorables de su equipo médico. También confirmó que el pontífice mantiene el ya ambicioso programa del viaje, sin cambios anunciados.

Los cirujanos le extirparon un lóbulo el 13 de octubre, donde se encontraba el nódulo que posteriormente fue diagnosticado como maligno, en el primer gran episodio de salud del pontificado de 17 meses de León XIV. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

Desde su regreso al Vaticano, León XIV ha reanudado gradualmente sus actividades y ajusta su agenda para priorizar la recuperación y los periodos de descanso, señaló el comunicado.

El médico del papa, Luigi Carbone, afirmó que no hay ninguna razón médica que impida el viaje de León a Sudamérica, que incluye una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes.

León XIV manifestó su gratitud por las oraciones y el apoyo que ha recibido durante su recuperación y expresó que estaba ansioso por regresar a una región donde pasó periodos importantes de su vida.

“Tengo muchas ganas de volver al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida", declaró el papa el lunes. "Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría”.

El Vaticano señaló que la visita brindará una oportunidad para que el papa fortalezca los lazos con las iglesias locales, aliente a los fieles y promueva un mensaje de fe, esperanza y paz en Uruguay, Argentina y Perú. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP