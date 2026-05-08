Vaticano anuncia que recibió más de 100 denuncias de abusos de disuelto grupo Sodalicio en Perú

Jordi Bertomeu, comisario apostólico del proceso de disolución del Sodalicio, indicó en una conferencia de prensa que desde el 4 de mayo ha recibido testimonios de personas “que no saben por dónde empezar a explicar todo el trauma que les ha generado haber pertenecido” al Sodalicio.

”Me ha sorprendido que sean tantas denuncias", dijo el sacerdote diocesano español quien en 2023 fue designado por el fallecido papa Francisco como miembro de una misión especial para investigar al grupo católico ultraconservador Sodalicio de Vida Cristiana.

El Vaticano anunció en abril que su canal de escucha en su sede diplomática de Perú recibirá los testimonios de quienes se consideren víctimas de abusos físicos, sexuales, espirituales, de conciencia, de cargo y de autoridad, así como abusos de naturaleza económica dentro del grupo católico disuelto en 2025 por orden de Francisco.

Además del Sodalicio, también se recibirán los testimonios de otros grupos llamados Fraternidad Mariana de la Reconciliación, Siervas del Plan de Dios y Movimiento de Vida Cristiana que forman parte de la “familia espiritual sodalite”, según el Vaticano.

En 2015, los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, donde expusieron las prácticas abusivas del Sodalicio. El libro impulsó que Francisco enviara entonces una misión especial, que integraba Bertomeu, para investigar al colectivo en 2023.

Meses antes de su muerte en 2025, Francisco disolvió al Sodalicio tras la investigación vaticana que reveló abusos sexuales por parte de su fundador el laico Luis Fernando Figari. También halló mala gestión financiera de sus líderes y abusos espirituales cometidos por algunos de sus principales miembros.

La voluntad de Francisco contrastó con la decisión de su predecesor, Benedicto XVI, cuando se enfrentó a otra poderosa y rica orden conservadora latinoamericana, los Legionarios de Cristo, fundado en México.

Ante la misma evidencia de depravación por parte de su fundador y la falta de un espíritu fundacional, o carisma, que sustentara la Legión, Benedicto XVI optó en 2010 por una vía de renovación, haciendo caso omiso de los pedidos de que se suprimiera la Legión.

Tras la muerte de Francisco y el inicio del pontificado de León XIV — el estadounidense Robert Prevost, que fue obispo en Perú —, víctimas de abusos del Sodalicio contaron a The Associated Press en Lima que Prevost fue uno de los pocos líderes de la Iglesia peruana que los había escuchado y apoyado.

En 2025 Bertomeu, el comisario apostólico, dijo a la radio catalana RAC1 que el Sodalicio ingresó al negocio de cementerios privados y usando un acuerdo entre la Santa Sede y Perú “no pagaban impuestos”.

Añadió que el dinero del grupo pasaba por Panamá, por la ciudad estadounidense de Denver, y de retorno a Perú se invertía en “inmobiliarias, empresas agropecuarias, educativas, etc”. El Sodalicio fue fundado en 1971, pero poco después del 2000 también se extendió a Estados Unidos, con una base en Denver, Colorado.

Bertomeu dijo en la conferencia que “está en marcha” el traslado de toda información relevante del caso a la justicia estadounidense, pero no dio más detalles.

FUENTE: AP