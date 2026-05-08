americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vaticano anuncia que recibió más de 100 denuncias de abusos de disuelto grupo Sodalicio en Perú

LIMA (AP) — Una comisión enviada por el Vaticano a Perú para recoger testimonios de quienes se consideren víctimas de abusos, incluidos sexuales, del disuelto grupo católico Sodalicio anunció el viernes que recibió más de 100 denuncias en sus primeros cinco días de trabajo y calcula que podría estar “por la mitad” de lo que podrían obtener hasta el 22 de mayo cuando culminen su labor de escucha.

Jordi Bertomeu, comisario apostólico del proceso de disolución del Sodalicio, indicó en una conferencia de prensa que desde el 4 de mayo ha recibido testimonios de personas “que no saben por dónde empezar a explicar todo el trauma que les ha generado haber pertenecido” al Sodalicio.

El Vaticano anunció en abril que su canal de escucha en su sede diplomática de Perú recibirá los testimonios de quienes se consideren víctimas de abusos físicos, sexuales, espirituales, de conciencia, de cargo y de autoridad, así como abusos de naturaleza económica dentro del grupo católico disuelto en 2025 por orden de Francisco.

Además del Sodalicio, también se recibirán los testimonios de otros grupos llamados Fraternidad Mariana de la Reconciliación, Siervas del Plan de Dios y Movimiento de Vida Cristiana que forman parte de la “familia espiritual sodalite”, según el Vaticano.

En 2015, los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, donde expusieron las prácticas abusivas del Sodalicio. El libro impulsó que Francisco enviara entonces una misión especial, que integraba Bertomeu, para investigar al colectivo en 2023.

Meses antes de su muerte en 2025, Francisco disolvió al Sodalicio tras la investigación vaticana que reveló abusos sexuales por parte de su fundador el laico Luis Fernando Figari. También halló mala gestión financiera de sus líderes y abusos espirituales cometidos por algunos de sus principales miembros.

La voluntad de Francisco contrastó con la decisión de su predecesor, Benedicto XVI, cuando se enfrentó a otra poderosa y rica orden conservadora latinoamericana, los Legionarios de Cristo, fundado en México.

Ante la misma evidencia de depravación por parte de su fundador y la falta de un espíritu fundacional, o carisma, que sustentara la Legión, Benedicto XVI optó en 2010 por una vía de renovación, haciendo caso omiso de los pedidos de que se suprimiera la Legión.

Tras la muerte de Francisco y el inicio del pontificado de León XIV — el estadounidense Robert Prevost, que fue obispo en Perú —, víctimas de abusos del Sodalicio contaron a The Associated Press en Lima que Prevost fue uno de los pocos líderes de la Iglesia peruana que los había escuchado y apoyado.

En 2025 Bertomeu, el comisario apostólico, dijo a la radio catalana RAC1 que el Sodalicio ingresó al negocio de cementerios privados y usando un acuerdo entre la Santa Sede y Perú “no pagaban impuestos”.

Añadió que el dinero del grupo pasaba por Panamá, por la ciudad estadounidense de Denver, y de retorno a Perú se invertía en “inmobiliarias, empresas agropecuarias, educativas, etc”. El Sodalicio fue fundado en 1971, pero poco después del 2000 también se extendió a Estados Unidos, con una base en Denver, Colorado.

Bertomeu dijo en la conferencia que “está en marcha” el traslado de toda información relevante del caso a la justicia estadounidense, pero no dio más detalles.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

La placa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera de un tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Nueva York restringirá cooperación con el ICE pese a las amenazas del zar fronterizo de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter