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Vásquez y Tatis guían a Padres a victoria por 3-0 ante Tigres para evitar la barrida

SAN DIEGO (AP) — El dominicano Randy Vásquez y dos relevistas se combinaron para permitir sólo dos hits, y los Padres de San Diego blanquearon el sábado 3-0 a los Tigres de Detroit para evitar una barrida de tres duelos.

El dominicano Randy Vásquez, de los Padres de San Diego, festeja al descender del montículo en el juego ante los Tigres de Detroit, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Denis Poroy)
El dominicano Randy Vásquez, de los Padres de San Diego, festeja al descender del montículo en el juego ante los Tigres de Detroit, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Denis Poroy) AP

Otro quisqueyano, Fernando Tatis Jr. conectó un sencillo impulsor, y su base robada derivó en otra carrera.

Vásquez (1-0) ponchó a ocho y permitió dos hits —un sencillo y un doble de Colt Keith— en seis entradas, con tres bases por bolas.

Kyle Hart ponchó a tres en dos innings perfectos y Mason Miller, quien asumió como cerrador después de que el venezolano Robert Suarez firmó como agente libre con Atlanta, dio una base por bolas y ponchó a dos en la novena para apuntarse el salvamento en su debut de temporada.

Los Padres le hicieron daño a Jack Flaherty (0-1) en la tercera y quinta entradas, y consiguieron el bateo suficiente para evitar ser barridos en su serie inaugural por primera vez desde 2018, cuando les ocurrió ante Milwaukee.

San Diego hilvanó tres sencillos consecutivos con dos outs en la tercera entrada, y el hit de Tatis hacia el jardín derecho remolcó al venezolano Freddy Fermin.

Tatis, bajado del puesto de primer bate tras los dos primeros juegos en el segundo turno, se robó la intermedia. El segunda base venezolano Gleyber Torres no pudo controlar el tiro del receptor Jake Rogers y la pelota se fue hasta el jardín central para un error, lo que permitió que Jake Cronenworth anotara.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 3-0.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 3-1 con una empujada, Manny Machado de 2-0, Ramón Laureano de 4-3. El venezolano Fermín de 3-1 con una anotada.

FUENTE: AP

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