Varios heridos en marcha LGBTQ+ de Berlín tras embestida de auto contra multitud

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Agentes de policía se encuentran en el lugar tras la cancelación del Christopher Street Day en Berlín, el sábado 25 de julio de 2026. (Fabian Sommer/dpa/dpa vía AP) AP

La policía, que no precisó cuántos heridos hubo, pidió a todos en una publicación en X que abandonaran de inmediato el recinto del evento. Poco después, la policía informó que un automóvil había ingresado al parque Tiergarten, cerca de la ruta de la marcha del orgullo, y atropelló a varias personas.

La policía no sabía cuántos agentes se habían desplegado en el lugar, pero señaló que era “definitivamente mucha policía”.

Cientos de miles de personas habían llegado a Berlín el sábado para celebrar en el desfile del orgullo de Berlín, conocido en Alemania como Christopher Street Day. Es una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP