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Varios heridos en marcha LGBTQ+ de Berlín tras embestida de auto contra multitud

BERLÍN (AP) — La policía de Berlín canceló el desfile del orgullo LGBTQ+ en la capital alemana el sábado, horas después que el evento hubiera comenzado, y explicó que lo hizo porque varias personas resultaron heridas cuando un auto se metió entre la multitud.

Agentes de policía se encuentran en el lugar tras la cancelación del Christopher Street Day en Berlín, el sábado 25 de julio de 2026. (Fabian Sommer/dpa/dpa vía AP)
Agentes de policía se encuentran en el lugar tras la cancelación del Christopher Street Day en Berlín, el sábado 25 de julio de 2026. (Fabian Sommer/dpa/dpa vía AP) AP

La policía, que no precisó cuántos heridos hubo, pidió a todos en una publicación en X que abandonaran de inmediato el recinto del evento. Poco después, la policía informó que un automóvil había ingresado al parque Tiergarten, cerca de la ruta de la marcha del orgullo, y atropelló a varias personas.

La policía no sabía cuántos agentes se habían desplegado en el lugar, pero señaló que era “definitivamente mucha policía”.

Cientos de miles de personas habían llegado a Berlín el sábado para celebrar en el desfile del orgullo de Berlín, conocido en Alemania como Christopher Street Day. Es una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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