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Varios heridos por atropellamiento en Los Cabos en festejos por victoria de México sobre Chequia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Varias personas resultaron heridas el miércoles por la noche cuando un vehículo atrapado en las celebraciones que siguieron a la victoria de México sobre la República Checa quiso evadir a la multitud y tras acelerar atropelló a un número indeterminado de aficionados que festejaban el 3-0 de la selección nacional en la turística localidad de Los Cabos, en Baja California Sur, informaron autoridades.

La policía de Los Cabos explicó en un comunicado que el conductor “al verse rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre su unidad, realizó una maniobra de aceleración intempestiva provocando el atropellamiento de varios peatones”.

Este departamento no ofreció el número de personas lesionadas, pero indicó que el conductor era una de ellas. La Fiscalía tampoco dio cifras, pero indicó que ya investiga lo ocurrido.

Videos subidos a redes sociales mostraron a aficionados moviendo el coche cuando intentaba pasar por la vía tomada por la celebración. Los entusiastas estaban gritando y coreando hasta que el vehículo aceleró y, después de llevarse por delante a algunas personas, acabó chocando con lo que parecía un pivote de la calle.

Este es el primer suceso de este tipo que tiene lugar durante las celebraciones del Mundial que, pese a algunos disturbios, se han desarrollado de forma pacífica.

FUENTE: AP

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