Varios atacantes matan a 12 personas y hieren a 9 en un tiroteo nocturno en Johannesburgo

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La policía cree que más de 10 sospechosos fueron trasladados en una miniván a un asentamiento informal del suburbio de Cleveland, en Johannesburgo, y abrieron fuego contra la gente a última hora de la noche del martes.

Las víctimas fueron nueve hombres y tres mujeres, según la policía. Once de ellas murieron en el lugar y la duodécima falleció en el hospital.

La policía buscaba a los atacantes y no se habían realizado arrestos. El motivo de los tiroteos aún no estaba claro, indicaron.

Los asentamientos informales en Sudáfrica son zonas residenciales no planificadas, por lo general compuestas por chabolas o estructuras similares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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