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VanVleet y Amen Thompson llevan a Rockets invictos a paliza de 132-100 sobre Bucks

MILWAUKEE (AP) — Fred VanVleet anotó 24 puntos y Amen Thompson sumó 23 a la causa de los Rockets de Houston, quienes se mantuvieron invictos al aplastar el miércoles 132-100 a los Bucks de Milwaukee.

Fred VanVleet, de los Rockets de Houston, encesta un triple ante Kasparas Jakucionis, de los Bucks de Milwaukee, durante el duelo del miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf)
Fred VanVleet, de los Rockets de Houston, encesta un triple ante Kasparas Jakucionis, de los Bucks de Milwaukee, durante el duelo del miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf) AP

El pívot Alperen Sengun, máximo anotador de Houston (5-0) con 24,5 puntos por partido, no jugó por molestias en la zona lumbar.

VanVleet, quien se perdió toda la temporada pasada por una rotura del ligamento cruzado anterior, encestó 7 de 14 tiros, incluidos 4 de 9 desde larga distancia. Anotó 15 puntos consecutivos para Houston a mitad del tercer cuarto, y convirtió tres tiros libres para poner a los Rockets arriba 81-61.

Thompson encestó 10 de 16 tiros por los Rockets, que lanzaron para un 54,8%. Kevin Durant aportó 18 puntos y Bogdan Bogdanovic sumó 16 puntos en 15 minutos. Houston convirtió 23 de 26 intentos de tiro libre.

Tyler Herro anotó 23 puntos y el mexicano Jaime Jaquez Jr. agregó 19 por Milwaukee (1-4).

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FUENTE: AP

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