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Van der Poel se impone en la novena etapa del Tour de Francia y Pogacar conserva el maillot amarillo

USSEL, Francia (AP) — Mathieu van der Poel calculó su ataque a la perfección para ganar al esprint la montañosa novena etapa del Tour de Francia, y el campeón defensor Tadej Pogacar conservó el domingo el maillot amarillo de líder de la carrera.

El neerlandés Mathieu van der Poel celebra al cruzar la meta tras ganar la novena etapa del Tour de Francia en Ussel, Francia, el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
El neerlandés Mathieu van der Poel celebra al cruzar la meta tras ganar la novena etapa del Tour de Francia en Ussel, Francia, el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Van der Poel integraba un grupo de cuatro que disputaban la victoria. Aceleró a unos 200 metros de la meta y luego contuvo al noruego Tobias Johannessen y al británico Tom Pidcock, antes de abrir los brazos al cruzar la línea. A los tres se les registró el mismo tiempo: 3 horas, 27 minutos y 51 segundos.

Fue la tercera victoria de etapa en el Tour para el neerlandés de 31 años, cuyo amplio palmarés incluye múltiples triunfos en clásicas de un día y títulos mundiales de ciclocross. También fue campeón mundial de ruta, y el ciclismo le corre por las venas.

Su abuelo materno fue el ciclista francés Raymond Poulidor, que compitió en las décadas de 1960 y 1970, terminó segundo en el Tour en tres ocasiones y tercero cinco veces. Apodado “Poupou” y “el eterno segundo”, era adorado por los aficionados franceses.

Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, llegó seis segundos detrás de Van der Poel en un grupo que incluía al bicampeón Jonas Vingegaard.

Pogacar mantuvo su ventaja general de 2 minutos y 42 segundos sobre Vingegaard, segundo clasificado. El compañero de Pogacar, el mexicano Isaac del Toro, está a 3:27 en el tercer puesto.

Etapa 9 acortada

El recorrido de 154,6 kilómetros (96 millas) de Malemort a Ussel, en el centro de Francia, se acortó unos 30 kilómetros debido al calor extremo. Los organizadores tomaron la decisión porque el departamento local fue puesto en alerta roja por los meteorólogos franceses.

La etapa, de perfil ondulado, favorecía a los todoterreno, conocidos en la jerga del ciclismo como “baroudeurs” (guerrilleros) por su estilo combativo, pero versátil. Un grupo de cinco incluidos, incluyendo al veterano francés Julian Alaphilippe —bicampeón mundial de ruta— se fugaron temprano, pero pronto fueron alcanzados.

Algunos de los mejores “baroudeurs” también son fuertes en las clásicas, como Van der Poel y Filippo Ganna.

Van der Poel, el bicampeón olímpico de ciclismo de montaña Tom Pidcock y Ganna formaron parte de un grupo de fuga de ocho ciclistas cuando faltaban 80 kilómetros.

Al acecho por detrás estaba Pogacar, cuya reconocida capacidad para atacar desde cualquier punto lo convierte en una amenaza, aunque no tenía necesidad de disputar la victoria de etapa dado que ninguno de los integrantes de la fuga era considerado aspirante al título.

Pero fue Van der Poel atacó cuando restaban 25 kilómetros y el grupo de cabeza se redujo rápidamente a cuatro, con Ganna entre los que se quedaron atrás.

La superior potencia de Van der Poel se impuso en el esprint hacia la meta.

Día de descanso

La carrera de tres semanas tendrá el lunes el primero de sus dos días de descanso.

Se reanuda el martes con una dura jornada de montaña en la etapa 10, y concluye con su tradicional llegada en París el 26 de julio.

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Deportes de AP: https://apnews.com/sports

FUENTE: AP

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