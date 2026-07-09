Valencia pega jonrón en su 1er turno en triunfo de Tigres 4-1 sobre Atléticos

Compartir en:









Eduardo Valencia, de los Tigres de Detroit, conecta un jonrón contra los Atléticos, durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el jueves 9 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Valencia entró como bateador emergente en la séptima entrada ante Hogan Harris y conectó un batazo de 425 pies por el jardín central para cerrar la cuenta y ayudar a los Tigres a asegurar su tercera victoria consecutiva en series. El receptor de 26 años fue ascendido el jueves desde Triple-A Toledo, mientras el también receptor Dillon Dingler se recupera de una contusión en la mano derecha.

Valdez (5-6) logró un máximo de temporada de nueve ponches, al permitir una carrera con tres hits. Kyle Finnegan trabajó la octava, y Kenley Jansen la novena para su 11mo salvamento.

Detroit ha ganado cinco seguidos y tiene marca de 21-12 desde el 1 de junio. Los Tigres se han acercado a 4 1/2 juegos del primer lugar en la Central de la Liga Americana.

Jake Rogers y Zach McKinstry también conectaron jonrones por Detroit.

Jack Perkins (2-5) permitió tres carreras con dos hits en tres entradas por los Atléticos.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP