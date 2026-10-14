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Uruguay anuncia inversión española de 5.700 millones de dólares en centros de datos

MONTEVIDEO (AP) — El presidente uruguayo Yamandú Orsi anunció el miércoles un acuerdo con la compañía española Solaria para la construcción de tres centros de datos con una capacidad total de 500 megavatios en el país sudamericano, lo que supondrá una inversión de 5.700 millones de dólares.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, interviene durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la organización, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, interviene durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la organización, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) AP

El mandatario calificó la inversión de la empresa europea como una “de las más grandes de la historia reciente, si no la más grande”, y adelantó que empleará a más de 3.000 personas durante la fase de construcción y a otras 1.500 de manera continua.

“Anunciamos esta inversión no como un trofeo, no como contraposición a proyectos históricos, sino como un proceso de acumulación nacional y es parte de un desafío que reconoce la necesidad de muchos proyectos complementarios en la vida económica del Uruguay”, afirmó Orsi, un progresista que llegó al poder en marzo de 2025, en una rueda de prensa.

Según afirmó el mandatario, Uruguay ofrece las condiciones adecuadas para instalar centros de datos al contar con una “energía renovable, confiable, estable”. El proyecto, cuya fecha de inicio no se precisó, contempla un parque solar de 350 megavatios de generación que abastecerá al predio y demandará unos 200 millones de dólares del presupuesto general.

Si bien los detalles del acuerdo que comenzó a negociarse en enero entre los gobiernos de ambos países son reservados, el jefe de Estado adelantó que la iniciativa supone la creación de una zona franca y que 2.400 de los puestos de trabajo previstos serán para los centros de datos mientras que 700 se destinarán a los parques fotovoltaicos.

La primera fase del proyecto será de 200 megavatios y las instalaciones estarán ubicadas en los departamentos de Canelones, San José y Florida, todos cercanos a Montevideo.

El mandatario agradeció a sus antecesores, “quienes tomaron decisiones audaces para impulsar la transformación de nuestra matriz energética”, la cual en este país sudamericano ronda el 95 % de energías renovables.

La multinacional Solaria Energía y Medio Ambiente fue fundada en 2002 como fabricante de paneles solares y hoy posee numerosos parques en el sur de Europa y en otros países, como Uruguay, donde opera en Young (Río Negro) y Mercedes (Soriano). Le vende energía a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, encargada de la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el país sudamericano.

FUENTE: AP

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