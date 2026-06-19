americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Uruguay ajusta teclas y promete un fútbol agresivo ante Cabo Verde en su segundo turno en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Marcelo Bielsa quiere una Uruguay de mayor vocación ofensiva cuando enfrente a Cabo Verde en su segunda presentación del Mundial.

Maxi Araujo celebra tras anotar el gol de Uruguay en el empate 1-1 contra Arabia Saudí por el Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky)
Maxi Araujo celebra tras anotar el gol de Uruguay en el empate 1-1 contra Arabia Saudí por el Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Cabo Verde, debutante absoluta en el Mundial, viene de amargar a la campeona europea España con un empate sin goles. Uruguay fue de menos a más al igualar 1-1 con Arabia Saudí en el Grupo H.

“Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter”, dijo Bielsa sobre los africanos en una entrevista con DSports. “La prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo”.

Entre las principales armas uruguayas figura el polivalente Federico Valverde, el astro del Real Madrid que capitanea a la Celeste. Bielsa lo definió como un jugador "completo”.

“Es un jugador completo, dinámico, que no tiene problemas de perfil, que tiene gol, media distancia, centro, sorpresa, desmarque, trabajo, recuperación", indicó. "Hay pocos jugadores que reúnan en sí mismos tantas facetas diferentes del juego”.

Uruguay se prepara en su base operativa del balneario Playa del Carmen en la Riviera Maya de México. Tras el entrenamiento del viernes, el volante Rodrigo Bentancur y el atacante Agustín Cannobio se refirieron al reto del domingo.

“Sabemos que es un equipo muy físico, muy rápido”, señaló Bentancur sobre el rival. “Vamos a tener que trabajar la paciencia, tener la pelota, moverla de lado a lado. Creo que va a ser fundamental y sabemos que el juego directo va a estar un poco complicado”.

Según el volante del Tottenham inglés, “muchos factores” pueden haber influido en el desempeño uruguayo en el debut.

“Nos quedamos con el segundo tiempo, que el equipo salió con otra actitud, con otra personalidad”, comentó Bentancur. “Nos quedamos con esas sensaciones de haber creado muchísimas chances y ahora tratamos de hacer lo mismo contra Cabo Verde y tratar de convertir más”.

En la misma línea se manifestó Canobbio.

“Sabemos que tenemos la calidad y el grupo para poder ir en busca del objetivo principal, que es los tres puntos”, expresó.

_____

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Cuba autoriza importaciones comerciales a personas naturales por primera vez en décadas: qué cambia en la isla

Cuba autoriza importaciones comerciales a personas naturales por primera vez en décadas: qué cambia en la isla

Protestas y cacerolazos se extienden en Cuba: incendios en La Habana y nuevas manifestaciones en Santiago

Protestas y cacerolazos se extienden en Cuba: incendios en La Habana y nuevas manifestaciones en Santiago

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter