Urquidy brilla y Montgomery impulsa 2 en triunfo de Medias Blancas por 3-0 sobre Cachorros

El infielder de los Medias Blancas de Chicago, Miguel Vargas, celebra en la cueva tras anotar con un doblete de dos carreras de Braden Montgomery durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez) AP

Montgomery conectó dos hits, incluido un doble de dos carreras en la octava que pasó rozando el guante del primera base de los Cachorros, Michael Busch. Andrew Benintendi rompió el empate sin carreras con un sencillo impulsor en la sexta, mientras los Medias Blancas se recuperaron de un par de derrotas dejándose remontar en el último turno al bate y pusieron fin a una racha de ocho derrotas en el icónico parque del North Side que se remontaba a agosto de 2023.