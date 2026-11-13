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Upamecano deja Francia por motivos personales tras derrota ante Italia en la Liga de Naciones

PARÍS (AP) — Ya mermada por lesiones, Francia perdió a otro jugador importante: Dayot Upamecano dejó la concentración tras la derrota 3-1 ante Italia en la Liga de Naciones.

El zaguero francés Dayot Upamecano y el volante italiano Antonio Vergara pugnan por el balón en el partido de la Liga de Naciones de la UEFA, el jueves 12 de noviembre de 2026. (AP Foto/Antonio Calanni)
El zaguero francés Dayot Upamecano y el volante italiano Antonio Vergara pugnan por el balón en el partido de la Liga de Naciones de la UEFA, el jueves 12 de noviembre de 2026. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

La selección francesa informó el viernes que el defensor del Bayern Múnich recibió permiso del entrenador Zinedine Zidane para regresar a Alemania por un “motivo personal”.

Con dos goles de Pio Esposito, Italia venció 3-1 a Francia para su primera victoria sobre Les Bleus como local en 64 años. El triunfo italiano también marcó la primera derrota de Zidane desde que asumió el mando de Francia tras el Mundial, como reemplazo de Didier Deschamps.

Italia pasó a liderar el Grupo A1, por encima de Francia gracias a un mejor registro en el enfrentamiento directo. El equipo de Zidane recibe a Turquía el domingo.

Zidane ha estado lidiando con un alud de lesiones. Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, y Pierre Kalulu, defensor de la Juventus, quedaron descartados esta semana, sumándose a las bajas de William Saliba, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Manu Koné, Ousmane Dembélé y Esteban Lepaul. Y el astro Kylian Mbappé fue reservado ante Italia, pero podría reaparecer contra Turquía.

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FUENTE: AP

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