Unos 40 pasajeros bajaron en Santa Elena del barco afectado por un brote de hantavirus

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El crucero MV Hondius sale de puerto en Praia, Cabo Verde, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Misper Apawu) AP

Unos 40 pasajeros, incluida la esposa de un holandés que murió, abandonaron el crucero durante una escala en Santa Elena, una pequeña y escarpada isla del océano Atlántico Sur, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos.

En una carta al Parlamento enviada a última hora del miércoles por la noche, hora local, el ministro de Asuntos Exteriores, Tom Berendsen, señaló que entre quienes desembarcaron en la remota isla había una persona que está hospitalizada en Sudáfrica y un suizo que también está recibiendo tratamiento médico.

Las autoridades no confirmaron dónde se encuentran ahora los pasajeros que desembarcaron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP