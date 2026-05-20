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Universitario negocia empate ante Nacional en Libertadores, en debut de Héctor Cúper

En el debut del técnico argentino Héctor Cúper, Universitario igualó el miércoles 0-0 en su visita a Nacional por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

José Carabali, de Universitario de Perú, disputa un centro con Tomás Verón, de Nacional de Uruguay, en un encuentro de la Copa Libertadores, disputado el miércoles 20 de mayo de 2026 en Montevideo (AP Foto/Matilde Campodonico)
José Carabali, de Universitario de Perú, disputa un centro con Tomás Verón, de Nacional de Uruguay, en un encuentro de la Copa Libertadores, disputado el miércoles 20 de mayo de 2026 en Montevideo (AP Foto/Matilde Campodonico) AP

Cúper, finalista de la Liga de Campeones de la UEFA con el Valencia en 2000 y 2001 y con un largo recorrido en equipos como Inter de Milán y Mallorca, entre otros, volvió a dirigir en Sudamérica tras casi 30 años de carrera en Europa, Asia y África. También guio a la selección de Egipto al Mundial de Rusia 2018.

La llegada de Cúper, de 70 años, al banquillo de Universitario sirvió para rescatar un punto en Montevideo que le permite al equipo peruano mantener opciones de clasificación.

Los Cremas ocupan la tercera posición del Grupo B con cinco puntos, dos menos que Deportes Tolima, que será su rival en Lima la próxima semana en la jornada final.

Con el empate entre uruguayos y peruanos, Coquimbo Unido, que el martes goleó 3-0 a Tolima, consiguió su clasificación a octavos de final por primera vez en su historia.

Nacional, tricampeón del torneo, llegó a cinco puntos, pero quedó sin opciones de avanzar tras perder sus duelos directos ante Tolima y Universitario y salir desfavorecido en caso de empate en la tabla.

Los otros equipos que han asegurado su presencia en la siguiente fase son Independiente Rivadavia, Corinthians, Rosario Central, Mirassol e Independiente del Valle.

Más tarde se completaba la jornada con los encuentros Flamengo–Estudiantes de La Plata, Palmeiras–Cerro Porteño, Liga de Quito–Lanús, Cusco–Independiente Medellín y Junior –Sporting Cristal.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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