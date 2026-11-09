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Universidad de Ohio suspende fraternidad e investiga video de hombres envueltos en llamas

Una fraternidad de la Universidad Estatal de Ohio ha sido suspendida temporalmente mientras las autoridades investigan un video que aparentemente muestra a dos hombres en pánico envueltos en llamas.

Un video compartido en redes sociales muestra a una persona con los pantalones deportivos en llamas, que luego se abalanza sobre una segunda persona y la derriba al suelo. La ropa del segundo hombre también se prende fuego, y ambos ruedan por el suelo quitándose la ropa mientras varios espectadores intervienen.

El portavoz de la universidad, Benjamin Johnson, manifestó que Ohio State impuso a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon una suspensión provisional mientras investiga el caso y remitió el asunto a la policía universitaria y a la policía de Columbus.

“La universidad está al tanto de este incidente sumamente preocupante, y las personas en cuestión están recibiendo atención médica”, indicó Johnson en un comunicado. “Ohio State está comprometida con un entorno seguro y saludable y espera que los estudiantes y las organizaciones estudiantiles mantengan ese compromiso y los valores de la universidad”.

El sargento de la policía de Columbus, Joe Albert, indicó que, al parecer, el hecho ocurrió el sábado. Agregó que la policía no recibió llamadas para acudir al lugar, pero que alguien los llamó la noche del domingo para informar que el video estaba circulando en internet.

Steve Mitchell, director general de Sigma Alpha Epsilon, afirmó que el comportamiento que viola sus altos estándares no tiene cabida en su organización y que tomarán las medidas apropiadas para responsabilizar a los implicados, con base en la investigación.

“Nos tomamos este asunto en serio y estamos investigando activamente las circunstancias que rodean el incidente, al tiempo que trabajamos estrechamente con funcionarios de la universidad y las fuerzas del orden locales”, expresó Mitchell en un comunicado.

Más de 60.000 estudiantes están matriculados en el campus de Columbus de la universidad.

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Holly Ramer informó desde Concord, Nuevo Hampshire.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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