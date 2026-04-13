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Union Berlin rechaza comentarios sexistas contra la técnica pionera Marie-Louise Eta

BERLÍN (AP) — Después de nombrar a Marie-Louise Eta como la primera entrenadora principal en las “cinco grandes” ligas de fútbol en Europa, el Union de Berlín afirmó el lunes que el club “la respalda”, mientras altos ejecutivos condenaron comentarios sexistas en redes sociales.

ARCHIVO - En esta foto del 20 de noviembre de 2023, Marie-Louise Eta, entrenadora asistente del Unión de Berlín, encabeza un entrenamiento. (Matthias Koch/dpa vía AP)
ARCHIVO - En esta foto del 20 de noviembre de 2023, Marie-Louise Eta, entrenadora asistente del Unión de Berlín, encabeza un entrenamiento. (Matthias Koch/dpa vía AP) AP

El primer partido de Eta en la Bundesliga será el sábado contra Wolfsburgo. Ya han aparecido comentarios críticos en redes sociales que sugieren que no es adecuada para el puesto por ser mujer. El Union ha respondido tanto en internet como en persona.

“Tenemos un 100% de confianza en Loui, con plena convicción. Me parece una locura que tengamos que lidiar con esto a estas alturas, que tengamos que justificarnos”, manifestó Horst Heldt, director de fútbol profesional masculino de Union.

El director de comunicación, Christian Arbeit, señaló que Eta solo quería entrenar.

“Marie-Louise Eta tiene un enfoque muy pragmático de todo esto”, comentó. “Es muy consciente de que es algo especial, pero para ella el fútbol está en primer plano. Quiere trabajar con el equipo y quiere estar en el campo”.

Eta fue nombrada entrenadora interina para los últimos cinco partidos de la temporada, mientras el Union busca asegurar la permanencia en la Bundesliga para la próxima campaña. El Union ya había dicho que Eta asumirá como entrenadora principal del equipo femenino del club la próxima temporada, pero Heldt tampoco descartó que continúe con el equipo masculino después de esta temporada.

“Creo que en este momento no tendría sentido descartar nada más allá de eso”, expresó.

El Union también ha estado defendiendo a Eta en internet

“Con todo respeto, eso es sexismo”, respondió la cuenta de Union en X a una publicación que sostenía que los jugadores no se tomarían en serio las instrucciones tácticas de una mujer. Eta es desde hace tiempo integrante del cuerpo técnico del club; ha sido asistente del equipo masculino y entrenadora principal del equipo Sub19.

El club calificó otro comentario de “sexista” por afirmar que un entrenador hombre que perdiera contra ella quedaría en ridículo.

Al responder a un comentario que expresaba preocupación por el trato hacia Eta y por una posible reacción sexista si pierde un partido, el club publicó: “La familia Union la respalda”.

La decisión de designar a Eta recibió elogios del alcalde de Berlín, Kai Wegner, quien calificó la decisión como “una señal fuerte para el fútbol profesional y para las mujeres en el deporte de élite”, aunque en el proceso escribió mal el nombre de Eta. El club lo corrigió.

“Estábamos tan abrumados”, contestó Wegner.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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