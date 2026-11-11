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Unas 300 escuelas italianas evacuadas por amenazas de bomba

MILÁN, Italia (AP) — Las autoridades italianas evacuaron unas 300 escuelas en todo el país el miércoles tras recibir por correo electrónico una amenaza de bomba, la más reciente en una serie de interrupciones en instituciones europeas después de falsas amenazas de bomba contra aerolíneas y emisoras en las últimas semanas.

Un policía frente a la Escuela Matteotti Pellico en Turín, Italia, el 11 de noviembre del 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)
Un policía frente a la Escuela Matteotti Pellico en Turín, Italia, el 11 de noviembre del 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP) AP

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó en un comunicado que no había indicios de ningún “peligro concreto” para las escuelas italianas y sostuvo que las amenazas parecían destinadas a “generar alarma y preocupación”.

Indicó que había investigaciones en curso y que había convocado una reunión de ministros para más tarde ese mismo día.

Según copias obtenidas por medios italianos, incluida la agencia de noticias LaPresse, el correo electrónico anónimo también contenía una amenaza contra Meloni. Ella no abordó la amenaza personal en su comunicado, y la oficina de Meloni no hizo comentarios.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, reveló el sábado que sus datos personales se habían filtrado a la dark web, una parte cifrada de internet. Meloni culpó a hackers prorrusos.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, señaló que 300 escuelas habían recibido amenazas por correo electrónico, informó la agencia de noticias LaPresse. El ministerio no ha respondido a una solicitud de confirmación.

En el instituto Mamiani de Roma, los estudiantes salieron a las calles pensando que la alarma era la campana del recreo y solo se enteraron de que había una amenaza de bomba después de estar afuera.

“Dicen que fue una alerta de bomba porque llegó un correo electrónico de hackers rusos en el que decían que habrían matado a todos. Fue bastante violento”, comentó Anita Bartocci, una estudiante de 18 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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