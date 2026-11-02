Unai Emery lleva al Villa de vuelta a Barcelona, escenario de su épica derrota con PSG

ARCHIVO - El técnico de Aston Villa Unai Emery celebra la consagración como campeones de la Liga Europa tras vencer a Friburgo en la final, el 21 de mayo de 2026, en Friburgo. (AP Foto/Francisco Seco) AP

Emery lleva a su Aston Villa, segundo en la clasificación de 36 equipos, al Camp Nou el martes para uno de los partidos más destacados dentro de una semana en la que Harry Kane persigue un récord de la Champions cuando el Bayern Múnich visita al Atlético de Madrid y el alicaído Manchester United recibe a la Roma en Old Trafford.

El Villa escolta campeón defensor Paris Saint-Germain, al que Emery dirigió contra el Barça en marzo de 2017 con una ventaja 4-0 tras el partido de ida de los octavos de final, algo dilapidó en el tiempo reglamentario.

La victoria azulgrana por 6-1 sobre el PSG — “La Remontada”— forma parte de la mitología de la Champions y es digna de su propia página de Wikipedia.

Emery no volvió al Camp Nou en la Champions en sus siguientes etapas con Arsenal ni con Villarreal, pero llegará con el Villa como un entrenador muy respetado de un equipo ofensivo cuya más reciente reconstrucción va más rápido de lo esperado.

También el martes, Villarreal recibirá al PSG, ahora dirigido por Luis Enrique, el técnico del Barça hace una décad. El miércoles, Arsenal visita a Slavia Praga y el Real Madrid irá a Grecia para medirse contra AEK Atenas.

Sporting de Lisboa viaja a Londres para enfrentar a Shakhtar Donetsk el martes, un día después de que se informara que el entrenador Rui Borges se marchó, y de que se dijera que Paulo Fonseca, actual técnico Lyon, sería el sucesor.

Barcelona ha sido una plaza difícil para los equipos de Emery

Después del martes, Emery habrá enfrentado al Barça más veces que a cualquier otro club en su impresionante carrera. El gigante catalán también ha sido su rival más complicado.

Sus equipos han ganado apenas tres de 30 partidos contra el conjunto catalán hasta ahora, incluido el 4-0 del PSG en 2017 y el triunfo 2-0 de Villarreal en el Camp Nou en la última jornada de La Liga en mayo de 2022.

El Villa ha mantenido la forma que le condujo al título de la Liga Europa la temporada pasada —el quinto de la carrera de Emery— con tres victorias seguidas en la Liga de Campeones y 12 goles anotados, tres de ellos del delantero senegalés Nicolas Jackson.

Cuatro años después de su etapa en Villa Park, donde tiene amplia influencia en decisiones clave, Emery ha sido vinculado de manera controvertida con el puesto del Manchester United, que se espera quede vacante pronto.

Carrick busca un punto de inflexión para el Man United

El United está empatado en el puesto 20 de la clasificación de la Champions —y es 17mo en la Liga Premier, con el entrenador Michael Carrick siendo evaluado partido a partido en la más reciente temporada disfuncional del club.

Quizá la suerte del United cambie el martes ante una Roma que ha ganado apenas uno de sus 21 partidos de competiciones de la UEFA en Inglaterra, y ninguno de los últimos 16.

Esa racha sin victorias incluye un duelo en el que Carrick firmó un doblete en la goleada 7-1 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en 2007.

Liverpool busca cortar su racha sin triunfos en Turquía

Los resultados de Liverpool en Turquía son igual de malos, pese a la final del “Milagro de Estambul” en Estambul en 2005, ganada en penales contra el AC Milan tras un empate 3-3.

El seis veces campeón de Europa nunca ganó un partido como visitante de la Copa de Europa o la Liga de Campeones contra un club turco, y la temporada pasada perdió dos veces ante Galatasaray, 1-0 en cada ocasión.

Liverpool visitará el miércoles a Fenerbahce. El equipo acaba de nombrar como entrenador interino a Dirk Kuyt, otrora figura de Liverpool. Kuyt marcó para los ingleses en la revancha de la final de 2007, ganada por el Milan en Atenas.

Kane persigue el récord de Cristiano Ronaldo de partidos seguidos marcando en la Champions

El primer partido de Harry Kane en la Champions como ganador del Balón de Oro podría permitirle igualar un récord de la competición que ostenta Cristiano Ronaldo.

A partir de la final de 2017, ganada por el Real Madrid ante la Juventus, y durante la temporada siguiente, Cristiano anotó en 11 partidos consecutivos del torneo, con 17 goles en total.

Kane ha marcado en los 10 partidos del Bayern en la Champions en 2026, con 13 goles hasta ahora.

Como jugador de Tottenham, Kane no anotó en el Estadio Metropolitano del Atlético en su visita anterior: la final de 2019 que Liverpool ganó 2-0. La final regresa allí esta temporada.

Bodø/Glimt recibe a Lille con el viento a favor

Bodø/Glimt tiene un registro perfecto en partidos de local de la Champions este año, con una destacada lista de visitantes derrotados: Manchester City, Inter de Milán, Sporting de Lisboa y Borussia Dortmund.

Lille es el siguiente en llegar el martes a la localidad pesquera del Círculo Polar Ártico, donde se prevé que el viento azote el estadio Aspmyra con ráfagas de 40 km/h (25 mph) para el inicio a las 9 de la noche hora local (2000 GMT).

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FUENTE: AP