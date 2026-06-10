Una visita a los rincones de la Sagrada Familia revela 5 enigmas divinos y tesoros ocultos

Un sacerdote celebra una misa en la cripta de Antoni Gaudí bajo la Sagrada Familia mientras una multitud de visitantes llena la basílica en el piso superior, en Barcelona, España, el 15 de mayo de 2026. (AP Foto/Emilio Morenatti) AP

Josep Turull, rector catalán de la Sagrada Familia y sacerdote a cargo de las actividades parroquiales, concedió recientemente a The Associated Press una visita privada para mostrar sus tesoros favoritos antes de la muy esperada misa del papa León XIV el miércoles por la noche.

“Una de los de las características que tiene es, como decimos, que nunca te la terminas", comentó Turull. “Yo llevo aquí casi ocho años como rector y cada día descubres algo nuevo”.

Cada mañana, Turull se acerca a las fachadas profusamente decoradas de la basílica. Están repletas de escenas y símbolos religiosos en abundancia, algunos fáciles de interpretar para cualquiera con una comprensión básica del cristianismo, mientras que otros son misteriosos e incluso impactantes de ver en una iglesia.

La Fachada de la Pasión, orientada hacia el oeste, es sobria; sus figuras aparecen atormentadas, con los cuerpos tensos en posturas angulosas. Así lo quiso el arquitecto Antoni Gaudí: “dura, pelada, como hecha de huesos”, para mostrar el dolor y el tormento de los últimos días de Cristo.

Décadas después de la propia muerte de Gaudí, el escultor Josep Subirachs atenuó la desolación de la fachada con algunos elementos traviesos. Está el propio Gaudí, sobre la puerta central, mirando hacia Jesús mientras carga su cruz camino del Calvario. ¿Y qué es esa cuadrícula numerada, parecida a un sudoku, junto a Judas besando a Jesús antes de su traición?

El “cuadrado mágico” simboliza la inevitabilidad de la muerte de Cristo; al sumar los números en cualquier dirección siempre da 33, la edad de Jesús en el momento de su crucifixión.

Otro acertijo espera al ojo paciente que se desliza hasta la escena de Pedro negando a Cristo: un pequeño laberinto de forma cuadrada. Turull explicó que alude a la necesidad de mantener la fe en Dios cuando nos sentimos perdidos.

2. Las cimas de las torres guardan cornucopias y aves rapaces reales

Tras celebrar la misa, León saldrá al exterior para ofrecer una bendición a la torre de Jesucristo, que convirtió a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo cuando se colocó en octubre.

Las alturas de la basílica rebosan naturaleza: desde el gallo que cantó mientras Pedro negaba a Cristo hasta reptiles que hacen las veces de gárgolas, y montones de fruta que coronan sus agujas.

También hay bestias de carne y hueso: una familia de halcones peregrinos anida en la torre dedicada a Santiago, manteniendo alejadas a las palomas y, más importante aún, sus excrementos.

La obra maestra de Gaudí fue elegida como uno de los lugares ideales para reintroducir la especie, ya que fue uno de los últimos puntos de la ciudad donde estas aves anidaron antes de desaparecer durante la década de 1970. Los halcones se han reproducido con éxito en la basílica durante más de dos décadas.

Turull señaló que estas velocísimas aves rapaces permiten “recuperar el ciclo de la vida natural”.

3. Un vistazo al subsuelo para encontrar la cripta de Gaudí

Para los millones de visitantes anuales que admiran la luz de colores filtrándose por las vidrieras de la basílica, se empujan para conseguir un buen lugar para hacerse selfis y se arremolinan alrededor de los guías turísticos, es fácil pasar por alto lo que Turull llama su “corazón espiritual”. Para llegar, hay que entrar por una modesta puerta lateral y bajar una escalera.

Bajo tierra hay una capilla mucho más pequeña e íntima, donde decenas de fieles asisten en silencio a misa y la fe logra mantener a raya el turismo.

De manera apropiada, es aquí donde descansa Gaudí, un católico ferviente, en una tumba discreta colocada dentro de un nicho. Murió hace exactamente 100 años, el mismo día, tras ser atropellado por un tranvía.

“La gente viene a pedir su intercesión, su oración”, comentó Turull señalando la tumba en el suelo. “Por eso hay tantas velas puestas también, como podemos ver. Porque confían en él. Y de hecho es mucha la gente que ha recibido muchas, muchos favores gracias a la oración de Gaudí”.

El Vaticano está en medio de un proceso de décadas que podría convertir a Gaudí en santo en un futuro. Después de que el papa Francisco nombrara a Gaudí “venerable” en 2025, el Vaticano debe ahora confirmar un milagro atribuido a su intercesión para que sea beatificado, y luego un segundo milagro para que sea canonizado.

La basílica ha propuesto que el papa rece ante la tumba de Gaudí durante su visita, pero aún está por verse si lo hará.

4. Una concha marina para el agua bendita

Antes de ascender, Turull se detiene ante una enorme concha marina —una real, no hecha de piedra— que sirve como pila de agua bendita. Contó que Gaudí hizo colocar la concha, traída de Filipinas, en hierro forjado y fijarla a la columna.

“Gaudí siempre toma la naturaleza como ejemplo”, afirmó Turull, aludiendo a la manera en que el mundo natural inspiró sus diseños y decoraciones.

5. Un vestidor digno de un papa

Subiendo por una escalera de caracol, una sala privada bañada por la luz del sol alberga dos armarios de roble, adornados con una intrincada filigrana de hierro. Diseñados por Gaudí, guardan las reliquias más preciadas de la basílica y la indumentaria clerical más importante. Entre ellas está la casulla del papa Benedicto XVI —una vestidura que el clero usa al celebrar la misa— de cuando consagró la Sagrada Familia en 2010.

Aquí es donde el papa León se cambiará para ponerse una casulla que se está cosiendo en un taller especialmente para esta ocasión.

Turull indicó que el atuendo incluirá detalles que simbolizan la importancia del día y un diseño relacionado con la Cruz de Jesucristo, recientemente elevada en la basílica. Pero por ahora no dirá nada más; algunas cosas deben permanecer en secreto.

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El periodista de video de AP Hernán Muñoz contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP