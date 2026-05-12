Una viceministra británica dimite y pide a Starmer que renuncie

La responsable de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, renunció e instó a Starmer a “hacer lo correcto por el país” y a fijar un calendario para hacerse a un lado.
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LONDRES (AP) — El primer ministro británico, Keir Starmer, perdió el martes a una integrante de su gobierno mientras enfrentaba presiones para dimitir tras las derrotas en las elecciones locales.
La responsable de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, renunció e instó a Starmer a “hacer lo correcto por el país” y a fijar un calendario para hacerse a un lado.
Fahnbulleh, una viceministra de rango inferior considerada del ala izquierda del partido, afirmó que se sentía orgullosa de su servicio, pero que el gobierno no había actuado con la visión, el ritmo y el mandato de cambio que los votantes le habían otorgado.
“Ni tampoco hemos gobernado como un Partido Laborista con claridad sobre nuestros valores y firme en nuestras convicciones”, manifestó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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