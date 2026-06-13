americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Una ráfaga de 5 jonrones impulsa a los Padres en una victoria por 9-3 sobre los Orioles

BALTIMORE (AP) — Jackson Merrill y Samad Taylor conectaron cada uno un jonrón de dos carreras en la primera entrada, y otros tres bateadores de San Diego también la sacaron del parque, mientras los Padres se encaminaron a una victoria de 9-3 sobre los Orioles de Baltimore el sábado.

Rodolfo Durán, de los Padres de San Diego, celebra después de disparar un jonrón durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el sábado 13 de junio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.)
Rodolfo Durán, de los Padres de San Diego, celebra después de disparar un jonrón durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el sábado 13 de junio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

El jonrón de Taylor fue el primero de su carrera y le dio a los Padres una ventaja de 4-0. Pete Alonso la botó del parque en la parte baja de la primera por Baltimore, pero el dominicano Randy Vásquez (6-4) limitó a los Orioles a dos carreras en cinco entradas, y los Padres sumaron dos carreras en la quinta para tomar ventaja de 6-2. Luego, Gavin Sheets, y los dominicanos Rodolfo Durán y Manny Machado añadieron jonrones solitarios en la séptima, octava y novena por San Diego.

El abridor de los Orioles, Trey Gibson (1-2), permitió apenas tres hits en 4 1/3 entradas, pero otorgó cinco bases por bolas y ponchó a siete. Fue retirado después de que uno de sus lanzamientos golpeó a Xander Bogaerts en el casco en la quinta. Bogaerts salió del juego en la entrada siguiente.

Ocho de los 10 imparables de Baltimore llegaron con dos outs. Los Orioles se fueron de 6-6, con dos bases por bolas y un bateador golpeado, en situaciones con dos outs y las bases vacías. Eso los convirtió en el primer equipo desde al menos 1974 en batear para 1.000 con dos outs y nadie en base, teniendo al menos ocho apariciones al plato de ese tipo en un juego.

La última de esas situaciones llegó en la novena. Con dos outs, nadie en base y una ventaja de seis carreras, el relevista de los Padres Ron Marinaccio golpeó a Gunnar Henderson con el primer lanzamiento. Marinaccio fue expulsado, y el mánager Craig Stammen salió a discutir y también fue expulsado.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Policía investiga posible robo en la sede de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial; 2 detenidos

Folarin Balogun, de Estados Unidos, festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, en un partido mundialista realizado el viernes 12 de junio de 2026 en Los Ángeles (AP Foto/Andre Penner)

EEUU debuta en su Mundial con goleada de 4-1 ante un Paraguay errático y petrificado

DEPORTAN de EEUU al periodista de la TV CUBANA Héctor Villar al intentar entrar para cubrir el Mundial 2026

DEPORTAN de EEUU al periodista de la TV CUBANA Héctor Villar al intentar entrar para cubrir el Mundial 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter