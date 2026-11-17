Tras emitir una alerta sobre el fuego entrante, Baréin indicó que sus sistemas antiaéreos habían interceptado con éxito los “traicioneros ataques aéreos iraníes”.

El ataque se produjo después de que el Comando Central del ejército de Estados Unidos confirmara que el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt había llegado a la región. La medida suma un tercer portaaviones y miles de tropas más a la presencia estadounidense, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abiertas sus opciones para su próximo movimiento en la guerra iniciada hace casi nueve meses.

Los activos navales combinados de Estados Unidos en el Golfo, el mar Arábigo, el mar Rojo y el Mediterráneo ahora superan la fuerza desplegada cuando Estados Unidos e Israel realizaron ataques conjuntos contra Irán para iniciar la guerra el 28 de febrero. Esa presencia aporta mayor potencia de fuego ofensiva y capacidad de interceptación de misiles, según un nuevo análisis del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

El Roosevelt se suma a los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington, así como a buques más pequeños de la Marina de Estados Unidos, que se encuentran en la región para mantener un bloqueo del transporte marítimo iraní. El Comando Central de Estados Unidos no quiso comentar si planea mantener los tres grupos de ataque de portaaviones en la región o reemplazar al Washington, que había sido redesplegado desde la región Asia-Pacífico para relevar al USS Abraham Lincoln en medio de preocupaciones por la prolongada misión de este.

El ataque de Irán contra Baréin el martes se produjo después de que el viernes apuntara contra una instalación de radar de alerta temprana de Estados Unidos en el país y de que el domingo disparara contra un sistema de radar en una base estadounidense de helicópteros allí. Pese a las afirmaciones de éxito, parecía que hubo poco o ningún daño.

Los ataques siguieron a bombardeos de Estados Unidos contra torres de comunicaciones iraníes y a operaciones continuas de vigilancia con drones, e Irán sostuvo que se realizaron como represalia.

“El continuo acto de agresión contra el espacio aéreo del país, así como el uso de bases e instalaciones militares regionales para actos hostiles contra Irán, no quedará sin respuesta”, señaló el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en un comunicado.

El ejército de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los ataques recientes.

Las negociaciones para poner fin a la guerra están estancadas pese a los esfuerzos de mediación intensificados por parte de Qatar, y los últimos acontecimientos militares han complicado aún más las perspectivas de un acuerdo negociado, señaló Hamidreza Azizi, analista principal sobre Irán del centro de estudios International Crisis Group, en un análisis publicado en X.

Mientras Estados Unidos evalúa si reanudar ataques militares a gran escala contra Irán o intensificar su bloqueo para debilitar aún más la economía iraní, los líderes iraníes también sopesarán ahora si “romper el bloqueo mediante una escalada es menos costoso que aceptar su continuidad”, escribió Azizi.

“En otras palabras, el riesgo de una guerra renovada ya no depende únicamente de si Trump decide atacar a Irán de nuevo”, afirmó. “También depende de si Teherán concluye que los costos de seguir conteniéndose se han vuelto mayores que los riesgos de escalar”.

Irán podría perder la paciencia conforme el conflicto se prolonga

Los ataques contra las instalaciones estadounidenses en Baréin son una señal de que Teherán está perdiendo la paciencia con el juego de la espera a medida que aumentan sus problemas económicos, dijo Sascha Bruchmann, analista de defensa radicado en Baréin del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

“Disparar contra barcos provoca miedo, pero no es lo suficientemente eficaz como para cambiar la ecuación estratégica”, declaró Bruchmann a The Associated Press. “Teherán sabe que necesita hacer algo, pero yo no sobreestimaría lo que vimos contra Baréin esta semana. Esto no es —todavía—”.

Funcionarios iraníes han calificado la situación actual como de “ni guerra ni paz” y han prometido que debe llegar a su fin.

Teherán ha dicho que está abierto a un acuerdo negociado, pero también ha señalado disposición a escalar el conflicto ante el endurecimiento de las sanciones y el bloqueo que están asfixiando la economía iraní.

En una entrevista con Al Jazeera publicada la semana pasada, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien ha desempeñado un papel clave en las conversaciones con Estados Unidos, afirmó que Irán no toleraría un “comportamiento erosivo” por parte de Estados Unidos y que Irán buscaba establecer una “disuasión sostenible” contra nuevos ataques.

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David Rising informó desde Bangkok. Sam Metz contribuyó a esta historia desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP