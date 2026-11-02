Una oleada de ofertas calificadas de 23.15M sacude el mercado de Grandes Ligas

Jake Bauers, primera base de los Cerveceros de Milwaukee, calienta de cara al Juego 4 de la Serie Mundial contra los Rays de Tampa Bay, el martes 27 de octubre de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El primera base/jardinero de Milwaukee, Jake Bauers, y el zurdo de Baltimore, Trevor Rogers, también recibieron ofertas, junto con el receptor de Minnesota, Ryan Jeffers, el segunda base de Pittsburgh, Brandon Lowe, y el zurdo de San Diego, Adrian Morejón.

Las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada 2012, y solo se han aceptado 18 de 157 ofertas anteriores. La cifra se determina por el promedio de los 125 contratos más altos de las Grandes Ligas este año.

A un agente libre solo se le puede hacer una oferta calificada si ha estado con el mismo equipo de manera continua desde el día inaugural y nunca ha recibido antes una oferta calificada.

Si un equipo hace una oferta calificada a un jugador que firma un contrato de Grandes Ligas con otro club antes del siguiente draft amateur, su antiguo club recibe una compensación en selecciones del draft al final de la primera ronda o al final de la ronda B de balance competitivo. La ubicación depende del monto del nuevo contrato y del estatus de reparto de ingresos y del impuesto de lujo del equipo que pierde al jugador.

Unos 28 jugadores más se convirtieron en agentes libres, lo que elevó el total a aproximadamente 183. Los jugadores pudieron empezar a negociar condiciones con todos los equipos a las 5 de la tarde, hora del Este, el lunes.

Se espera que las Grandes Ligas de Béisbol impongan un cierre patronal cuando el convenio colectivo expire el 1 de diciembre, lo que probablemente genere una fiebre de firmas en la antesala.

Decisiones sobre opciones y cláusulas de salida

Baltimore rechazó una opción de 7,5 millones de dólares sobre el primera base Ryan Mountcastle, limitado a ocho juegos este año por una fractura en el pie izquierdo sufrida cuando tropezó corriendo por las bases el 8 de abril. Los Orioles declinaron una opción de 3,5 millones de dólares sobre el receptor Dietrich Enns, que contemplaba una indemnización de rescisión de 125.000 dólares.

Corbin Burnes decidió no salirse de las últimas cuatro temporadas de su contrato de seis años y 210 millones de dólares con Arizona. El acuerdo contempla salarios anuales de 35 millones de dólares, incluidos 11 millones diferidos cada año. El derecho de 32 años regresó a las Grandes Ligas el 8 de septiembre tras una recuperación de 15 meses por una cirugía Tommy John, realizó tres aperturas y volvió a la lista de lesionados por inflamación en el hombro.

El derecho boricua de Toronto José Berríos decidió no salirse de las últimas dos temporadas de su contrato de siete años y 131 millones de dólares, que contempla salarios de 24 millones de dólares por temporada. El jugador de 32 años no lanzó este año y se recupera de una cirugía Tommy John realizada el 20 de mayo.

El derecho dominicano de los Atléticos Luis Severino ejerció una opción del jugador de 22 millones de dólares para 2027, la última temporada de un contrato de tres años y 67 millones de dólares acordado en diciembre de 2025. El jugador de 32 años tuvo marca de 2-6 con efectividad de 4,16 en 12 aperturas, y no lanzó después del 29 de mayo debido a una distensión en el hombro derecho.

El relevista de Baltimore Ryan Helsley no se salió de su salario de 14 millones de dólares para la próxima temporada, parte de un contrato de dos años y 28 millones de dólares. El derecho de 32 años tuvo marca de 0-4 con efectividad de 4,11 y ocho salvamentos en 17 apariciones como relevista. No lanzó para los Orioles entre el 28 de abril y el 17 de junio por inflamación en el codo derecho, regresó para cinco salidas y luego volvió a la lista de lesionados por molestias en el codo. No volvió a lanzar esta temporada.

El derecho de Houston Tatsuya Imai no se salió de las últimas dos temporadas de un contrato de tres años y 54 millones de dólares, que contempla salarios de 18 millones de dólares en 2027 y 2028. Imai también tiene el derecho de salirse después de la próxima temporada. El jugador de 28 años tuvo marca de 6-4 con efectividad de 4,93 en 15 aperturas y ocho apariciones como relevista.

Los derechos de los Cachorros de Chicago Clay Holmes, Hunter Harvey y Colin Rea se convirtieron en agentes libres junto con el zurdo Caleb Thielbar después de que se declinaran sus opciones para 2027, mientras que el derecho Jacob Webb acordó un contrato de un año por 2,5 millones de dólares.

El derecho de Arizona Michael Soroka declinó su opción mutua de 10 millones de dólares para 2027, lo que activó una indemnización de rescisión de 1 millón de dólares. Soroka, de 29 años, tuvo marca de 9-5 con efectividad de 3,41 en 21 aperturas y una aparición como relevista tras firmar un contrato de un año que garantizaba 7,5 millones de dólares. Ganó 1,35 millones de dólares en bonificaciones por rendimiento. Estuvo fuera entre el 19 de junio y el 10 de agosto por una distensión en el glúteo izquierdo.

Cleveland declinó la opción mutua de 8 millones de dólares del derecho Shawn Armstrong a favor de una indemnización de rescisión de 1,5 millones de dólares. El jugador de 36 años tenía un acuerdo de un año que garantizaba 5,5 millones de dólares y registró marca de 2-1 con efectividad de 4,58 en 41 apariciones como relevista. Estuvo fuera entre el 24 de julio y el 23 de septiembre por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Milwaukee, campeón de la Serie Mundial, declinó una opción mutua de 8,5 millones de dólares sobre el receptor dominicano Gary Sánchez, quien recibe una indemnización de rescisión de 250.000 dólares como parte de un contrato de un año que garantizaba 1,75 millones de dólares. Los Brewers también rechazaron una opción de 14 millones de dólares sobre el derecho venezolano Antonio Senzatela, parte de un contrato de cinco años y 50,5 millones de dólares que acordó con Colorado.

Detroit declinó una opción de 12 millones de dólares sobre el relevista Kenley Jansen. El derecho de 39 años, tercero en la lista histórica con 498 salvamentos, recibe una indemnización de rescisión de 2 millones de dólares como parte de un contrato de un año por 11 millones de dólares. Los Tigers ejercieron una opción de 10 millones de dólares sobre el derecho Drew Anderson, quien tuvo un salario de 7 millones de dólares este año.

Toronto declinó una opción de 8 millones de dólares sobre el jardinero Myles Straw, quien recibe una indemnización de rescisión de 1,75 millones de dólares que completa un contrato de cinco años y 25 millones de dólares que firmó con Cleveland.

San Luis declinó una opción de 6 millones de dólares sobre el derecho Ryne Stanek, quien recibe una indemnización de rescisión de 1 millón de dólares como parte de un contrato que garantizaba 3,5 millones de dólares.

La opción del cubano Yandy Díaz, de Tampa Bay, se activó por 13 millones de dólares después de que los Rays lo consideraran saludable para 2027. Díaz alcanzó las 500 apariciones al plato necesarias para que la opción quedara garantizada y tuvo que cumplir la segunda condición.

Jugadores elegibles para arbitraje

Entre los jugadores que habrían sido elegibles para arbitraje si se hubieran declinado sus opciones, Milwaukee ejerció la del receptor William Contreras, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, por 14,5 millones de dólares; Tampa Bay ejerció la del campocorto ganador del Guante de Oro Taylor Walls por 3,1 millones de dólares; y Houston ejerció la del infielder Isaac Paredes por 13,35 millones de dólares.

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FUENTE: AP