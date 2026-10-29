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Una niña de 8 años es atacada por un lobo en un zoológico alemán

BERLÍN (AP) — Una niña de 8 años fue atacada por al menos un lobo dentro del recinto de un zoológico alemán y sufrió heridas graves, informaron las autoridades.

La entrada del Parque de Vida Silvestre Johannesmuehle se ve cerrada tras un ataque de lobo a una niña en Baruth, al norte de Berlín, Alemania, el miércoles 28 de octubre de 2026. (Carsten Koall/dpa via AP)
La entrada del Parque de Vida Silvestre Johannesmuehle se ve cerrada tras un ataque de lobo a una niña en Baruth, al norte de Berlín, Alemania, el miércoles 28 de octubre de 2026. (Carsten Koall/dpa via AP) AP

El ataque ocurrió el miércoles durante un evento especial para niños en el Parque de Vida Silvestre Johannismühle, al sur de Berlín, según indicaron funcionarios del distrito de Teltow-Fläming en un comunicado de prensa.

El comunicado señaló que la niña fue trasladada en avión al hospital. Un cuidador del zoológico intervino antes de que otras dos niñas, que también estaban en el recinto de lobos árticos, fueran atacadas. En ese momento se les estaba dando agua a los lobos.

El zoológico está cerrado hasta nuevo aviso mientras se lleva a cabo una investigación.

A principios de este año, un lobo mordió a una mujer en una zona comercial de Hamburgo, informaron las autoridades, en lo que se cree que es el primer ataque de este tipo desde que los lobos regresaron al país en 1998.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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