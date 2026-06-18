Una mirada a los coloridos, atractivos y controversiales diseños de las camisetas del Mundial

El argentino Lionel Messi celebra después de anotar su tercer gol en el partido por el Grupo J del Mundial entre Argentina y Argelia, el martes 16 de junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

A continuación, The Associated Press hace un repaso de algunas de las historias más atractivas —y controvertidas— detrás de los diseños de los uniformes que se exhiben en el evento más grande del fútbol, que actualmente se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Para su primera participación en un Mundial, la nación menos poblada del torneo rinde homenaje a los aproximadamente 525.000 habitantes del archipiélago de 10 islas volcánicas frente a la costa de África. Un estampado geométrico atraviesa sus camisetas de color azul (local) y blanco (visitante), el cual representa la red de rutas aéreas que conectan a las islas. La idea es que el pueblo de Cabo Verde esté unido con sus jugadores, unión que se hizo notar cuando el equipo resistió a pie firme para sellar un improbable empate 0-0 ante la favorita España en su primer partido.

“Esto no es una camiseta”, se lee en el cuello de la camiseta multicolor de visitante de Bélgica . No, los belgas no se están volviendo locos. Es solo un guiño a la herencia surrealista de la nación europea y, en particular, a la obra de su maestro dentro de este movimiento artístico de comienzos del siglo XX. A lo largo de su carrera, el artista belga René Magritte cuestionó la enigmática relación entre la mente y el ojo, entre la realidad y el lenguaje, escribiendo bajo “La traición de las imágenes” —su icónica pintura de una pipa— las palabras: “Ceci n’est pas une pipe (Esto no es una pipa)”. La camiseta celeste presenta patrones rosados y detalles en negro, e incorpora motivos inspirados en el fútbol, como las líneas del campo y un balón. “Fiel al tema del surrealismo, el uniforme despierta la imaginación e invita a la conversación”, asegura la federación de Bélgica.

La camiseta original de la nación caribeña incluía en la parte delantera una representación de la batalla final de la Guerra de Independencia de Haití de 1803. En palabras del fabricante colombiano de ropa deportiva Saeta, era un “tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití ”. A la FIFA no le sentó muy bien: rechazó la imagen durante su proceso de aprobación, considerando la imagen demasiado política , por lo que fue necesario un uniforme actualizado que ya no incluye representaciones de la batalla.

El campeón defensor mezcla en sus camisetas la herencia deportiva con la expresión artística. El uniforme de local —que usó Lionel Messi al momento de firmar un triplete el martes ante Argelia— presenta tres tonos de azul en sus franjas, un homenaje a los uniformes con los que la nación sudamericana ganó los Mundiales de 1978, 1986 y 2022. En cuanto a su camiseta de visitante, de color azul oscuro, está inspirada en una técnica tradicional de pintura de la capital, Buenos Aires —filete porteño— que se utiliza para el diseño ornamental mediante la combinación de colores brillantes y arremolinados con estilos específicos de rotulación.

Francia portará en el Mundial un uniforme de visita que rinde homenaje al más célebre regalo de la nación europea a Estados Unidos: la Estatua de la Libertad. La camiseta tiene un tono verdoso que se asemeja al color oxidado del icónico monumento diseñado por el francés Frédéric-Auguste Bartholdi, el cual le fue entregado a Estados Unidos en 1886 como símbolo de la amistad entre las dos naciones. La camiseta cuenta con un logotipo de color cobre —el color original de la estatua— con las palabras “Nos différences nous unissent” (Nuestras diferencias nos unen).

El guepardo asiático de Irán

La imagen más llamativa en los uniformes de local (blanco) y visitante (rojo) de Irán es la de un guepardo asiático, extendido a lo largo de la parte frontal de la camiseta. También hay manchas de guepardo en las mangas hasta el hombro. El guepardo asiático, un pariente igual de veloz del felino africano, es una de las especies más amenazadas con la extinción a nivel mundial, una que Irán ha intentado salvar desde hace tiempo. En la década de 1990 había hasta 400 ejemplares, cifras que han disminuido a alrededor de 70 dentro de Irán.

La tipografía rúnica de Noruega

El uniforme de Noruega tal vez sea el más atractivo del Mundial. La tipografía utilizada en los nombres y números de los jugadores está inspirada en la escritura rúnica, caracteres de varios alfabetos germánicos utilizados en el norte de Europa hasta la adopción del alfabeto latino. La escritura es puntiaguda, geométrica y fácilmente visible, y representa el deseo del equipo noruego de abrazar su rica historia. A ambos lados de la gran cruz azul en el pecho aparecen patrones de arte vikingo en estilo Urnes.

Las mariposas amarillas de Colombia

Al mirar de cerca la típica camiseta de un amarillo vibrante de Colombia, se puede notar una explosión de patrones de mariposas. Es un homenaje a la novela clásica "Cien Años de Soledad" del ganador del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y a las historias que lo convirtieron en la figura más reconocida del realismo mágico en la literatura: la mezcla de lo cotidiano con elementos fantásticos, como un hombre seguido por una nube de mariposas amarillas.

El Calendario Azteca de México

La camiseta de local de la selección mexicana retoma el diseño del Calendario Azteca que se popularizó en la década de 1990. Días antes del Mundial, el equipo visitó el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México y posó para una foto con los uniformes frente a la “Piedra de Sol”, mejor conocida como el Calendario Azteca.

La arquitectura de Arabia Saudí

Repartidos por la camiseta verde oscuro de local de Arabia Saudí hay cuadrados simétricos o formas de rombo de color lavanda, un tributo a la decoración de las puertas en las viviendas del reino. Las flores silvestres de lavanda dominan los paisajes desérticos de Arabia Saudí en la primavera, por lo que el morado es un color celebrado en el país y se considera un símbolo de generosidad.

Las ranas amazónicas de Brasil

Lo que podría llamar la atención al mirar la camiseta Nike de visitante de Brasil, de color azul marino y negro, es un logotipo amarillo “Jumpman” que distingue a la marca de Michael Jordan. Sin embargo, más vinculada a la cultura brasileña está la tonalidad del uniforme, inspirado en la piel de las venenosas rana dardo de la selva amazónica. Es un guiño al peligro que representa la pentacampeona mundial. ___

El periodista de The Associated Press Luis Andres Henao contribuyó con este despacho.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

FUENTE: AP