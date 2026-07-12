Una foto extraordinaria: el argentino Lautaro Martínez celebra su gol con hinchas en las gradas

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Lautaro Martínez de la selección de Argentina, festeja con los hinchas tras anotar el tercer gol de su equipo en los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Suiza, el sábado 11 de julio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ashley Landis) AP

¿Por qué esta foto? Después de que el argentino Lautaro Martínez anotó en la prórroga contra Suiza, saltó por encima de los paneles LED para celebrar con los aficionados. Eso no ocurre en cada partido, así que me quedé con él. Terminó chocando la mano con algunas personas en la primera fila antes de volver para celebrar con su equipo. Ese fue el gol decisivo en la victoria de Argentina.

¿Cómo hice esta foto? Fotografié a Martínez anotando desde el otro lado del campo y lo seguí con un lente de 400 mm f2.8 mientras reaccionaba. Tuve que mantener mi punto de enfoque fijo en Martínez porque estaba rodeado de muchísima gente.

¿Por qué funciona esta foto? La reacción de Martínez fue tan grande que pude verla con claridad desde el otro lado de la cancha. Aunque en la foto hay decenas de aficionados y jugadores, todos con los mismos colores, Martínez destaca por su expresión facial y por el punto máximo de emoción. Los aficionados, con los brazos en alto celebrando con él, lo enmarcan de una manera que lleva la mirada directamente hacia la parte inferior central del encuadre.

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FUENTE: AP