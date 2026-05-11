Una familia palestina, forzada a exhumar a su padre tras amenazas de colonos en Cisjordania

Un grupo de palestinos grita consignas en una marcha previa al 78vo aniversario de lo que denominan la "Nakba," o "catástrofe", en la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el lunes 11 de mayo de 2026. El letrero en árabe dice, “No nos iremos; nuestras raíces son más profundas que su destrucción”. (AP Foto/Majdi Mohammad) AP

Mohammed Asasa dijo que su familia había coordinado con el ejército israelí el entierro de su padre, Hussein, de 80 años. Indicó que el sepelio se realizó en un cementerio perteneciente a su aldea, también llamada Asasa, donde, según la familia, varias generaciones han sido enterradas en tumbas claramente señalizadas.

El incidente, ocurrido el viernes, ilustra la influencia que los colonos extremistas han ganado durante los últimos cuatro años del actual gobierno de Israel y la incapacidad o falta de voluntad del ejército para frenar la violencia y las apropiaciones de tierras realizadas por ellos.

Asasa relató que, después del funeral, hombres armados del asentamiento cercano de Sa-Nur llegaron y ordenaron a la familia exhumar el cuerpo, alegando que la tierra pertenecía al asentamiento, a menos de medio kilómetro.

“Mientras recibíamos condolencias en casa, algunos jóvenes del pueblo vinieron corriendo y nos dijeron que los colonos estaban cavando en la tumba que acabábamos de enterrar en el cementerio”, contó Asasa. “Cuando llegamos al cementerio lo encontramos lleno de colonos y el ejército rodeado por ellos”.

Señaló que los vecinos decidieron exhumar ellos mismos los restos después de que los colonos amenazaran con desenterrar la tumba con una excavadora. En un video, aparecen llevando el cuerpo fuera del cementerio con escoltas militares, mientras más arriba en la ladera había hombres que parecían ser colonos.

El Ejército israelí dijo que sus fuerzas respondieron a reportes de enfrentamientos en el lugar y confiscaron herramientas de excavación de los colonos. Afirmó que no obligó a la familia a trasladar los restos, pero que los protegió mientras reubicaban el cuerpo en un cementerio cercano. No indicó si alguien fue arrestado.

Israel evacuó Sa-Nur en 2005, pero colonos opuestos a esa retirada han pasado años intentando restablecerlo como un puesto de avanzada. Israel lo reautorizó en 2025 y lo restableció el mes pasado con un corte ceremonial de cinta al que asistieron varios ministros del gobierno. La administración del primer ministro Benjamin Netanyahu está dominada por líderes de colonos y sus aliados.

Los palestinos y la mayor parte de la comunidad internacional consideran que todos los asentamientos en la Cisjordania ocupada son ilegales y constituyen un obstáculo para la paz, categorizaciones que Israel rechaza.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desarrollado fuertes vínculos con representantes de los colonos, en contraste con sus predecesores.

Asasa dijo que la secuencia de hechos lo dejó confundido sobre qué ocurrirá con los funerales en el futuro. “¿Vamos a ir por las aldeas vecinas pidiendo un lugar para enterrarlos?”, preguntó.

Un palestino muere tras ser baleado cerca de una escuela

En otros hechos, un hombre palestino que, según la policía israelí, iba armado con un fusil, fue baleado y murió a manos de fuerzas israelíes el lunes cerca de una escuela para refugiados en las afueras de Jerusalén.

La policía israelí indicó que el hombre recibió disparos tras salir de su auto con un fusil de estilo militar. El Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramala, lo identificó como Ayman Al-Hashlamoun, de 30 años, de Kufr Aqab, en las afueras del norte de Jerusalén. Señaló que su cuerpo permanecía bajo custodia israelí.

El tiroteo, que ocurrió fuera de una escuela administrada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo en Kufr Aqab, cerca del campamento de refugiados de Qalandia, se produjo en medio de una violencia más amplia en la Cisjordania ocupada, mientras Israel autoriza nuevos asentamientos y revisa las medidas administrativas que rigen las zonas bajo su control.

Hasta el 3 de mayo, al menos 45 palestinos han sido asesinados por fuerzas israelíes o colonos, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP