Una corona de AfD en el homenaje a los conspiradores contra Hitler desata un forcejeo en Berlín

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Tobias Korenke, sobrino nieto de un pastor ejecutado por los nazis, intenta retirar una corona del partido AfD de extrema derecha alemán durante un acto conmemorativo organizado por el gobierno federal en el patio del Ministerio de Defensa con motivo del Día Nacional de Recuerdo por la Resistencia contra el régimen nazi en Berlín, el 20 de julio de 2026. (Foto, Sebastian Christoph Gollnow/dpa vía AP) AP

Tobias Korenke, sobrino nieto del pastor protestante y teólogo Dietrich Bonhoeffer, intentó retirar la corona del grupo parlamentario de la AfD en el acto del lunes en el lugar donde fueron ejecutados los principales conspiradores, informó la agencia de noticias alemana dpa. Agentes de seguridad intervinieron y la corona resultó dañada en el forcejeo.

“Muchos descendientes, yo incluido, sentimos una gran ira cuando vemos a AfD depositando coronas aquí. No aceptaremos esto”, expresó Korenke.

AfD quedó en segundo lugar en las elecciones nacionales del año pasado y ahora es el mayor partido de oposición. Espera asegurar por primera vez un gobernador estatal cuando tres regiones voten en septiembre. El partido rechaza enérgicamente las acusaciones de extremismo.

El grupo parlamentario de AfD confirmó que aportó una corona para el acto conmemorativo, pero no estaba claro si alguno de sus miembros estuvo presente, informó dpa. El legislador de AfD Götz Frömming señaló que se les invita a este tipo de actos oficiales como uno de los partidos representados en el Parlamento.

El coronel Claus von Stauffenberg intentó matar a Hitler con una bomba en un maletín el 20 de julio de 1944, durante una reunión en el cuartel general del dictador en lo que entonces era la región alemana de Prusia Oriental. Hitler escapó a toda la fuerza de la explosión cuando alguien movió el maletín junto a la pata de una mesa, desviando gran parte de la potencia explosiva. El complot se desmoronó cuando se difundió la noticia de que Hitler había sobrevivido.

Von Stauffenberg y sus compañeros conspiradores fueron ejecutados en cuestión de horas. Bonhoeffer, que estaba vinculado a los conspiradores, fue ejecutado en 1945.

El acto conmemorativo del martes siguió adelante según lo previsto con un discurso de la ministra de Educación, Karin Prien. Un nieto de Stauffenberg, Karl von Stauffenberg, declaró a la televisión Welt que AfD estaba intentando explotar la memoria de su abuelo, pero afirmó que no debería impedirse al partido depositar una corona. “Somos demócratas... debemos procurar que también permitamos hablar a quienes piensan de manera diferente”, expresó. ____________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP