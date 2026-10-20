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Una caída de Google Cloud afecta a bancos en Reino Unido

LONDRES (AP) — Los servicios en línea de varios bancos del Reino Unido en Londres y sus alrededores se vieron interrumpidos el martes por una falla en Google Cloud.

ARCHIVO - Gente camina a la orilla del río Támesis junto a la torre de Elizabeth, conocida como el Big Ben, y el Parlamento británico, en Londres, el miércoles 11 de febrero de 2026. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)
ARCHIVO - Gente camina a la orilla del río Támesis junto a la torre de Elizabeth, conocida como el Big Ben, y el Parlamento británico, en Londres, el miércoles 11 de febrero de 2026. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo) AP

Las interrupciones en la nube comenzaron poco después de las 2 de la mañana, o a las 6:08 de la mañana GMT.

El epicentro de la falla es Londres, pero el impacto puede extenderse fuera del Reino Unido si aplicaciones en otros países dependen de infraestructura con base en Londres.

“Nuestro equipo de ingeniería continúa investigando el problema”, indicó Google Cloud a primera hora del martes.

Entre los bancos del Reino Unido que reportaron interrupciones figuran Lloyds, Halifax, HSBC y Revolut.

“Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio que afecta a múltiples servicios", señaló Revolut en un correo electrónico. "Podemos confirmar que el dinero y los datos de todos nuestros clientes están seguros. Hemos estado trabajando para solucionar el problema desde que se identificó esta mañana y pedimos disculpas a quienes se hayan visto afectados y por cualquier inconveniente causado”.

Parecía haber interrupciones en otros lugares de Europa, pero no estaba claro si están relacionadas.

“Pedimos disculpas a todos los afectados por la interrupción”, indicó Google Cloud, que prometió una actualización alrededor de las 8 de la mañana, hora del este de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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