Una bomba en un bazar de Pakistán mata a 9 personas y hiere a más de 24

El ataque ocurrió en Lakki Marwat, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, indicó el jefe de la policía local, Azmat Ullah. Entre los fallecidos había dos agentes de la policía de tránsito y una mujer, añadió.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del atentado, pero es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP. El grupo es distinto, aunque aliado, del gobierno talibán de Afganistán y en los últimos años ha intensificado su campaña contra las fuerzas de seguridad paquistaníes.

El nuevo ataque se produjo días después de que 15 agentes de policía murieran en un atentado suicida y un asalto con armas de fuego contra un puesto de seguridad en el cercano distrito de Bannu, lo que llevó a Islamabad a convocar a un alto diplomático afgano para presentar una queja formal.

Pakistán culpó del ataque del sábado por la noche al TTP.

Las autoridades paquistaníes han acusado durante mucho tiempo al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio a combatientes del TTP. Kabul ha negado la acusación y sostiene que no permite que militantes utilicen suelo afgano para lanzar ataques contra otros países.

Pakistán ha sido testigo de un repunte de la violencia de grupos armados en los últimos años, lo que ha tensado las relaciones con Afganistán.

El TTP y otros grupos armados se han envalentonado desde que los talibanes afganos regresaron al poder en Kabul en 2021.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han persistido, incluidos enfrentamientos que han dejado cientos de muertos desde finales de febrero. A principios de abril, ambas partes celebraron conversaciones de paz mediadas por China. Sin embargo, los choques esporádicos a través de la frontera han continuado, aunque con menor intensidad que antes.

__

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP