Una bandeja agónica de Matas Buzelis sella el triunfo de los Bulls 132-124 ante Houston

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Matas Buzelis (14), de los Bulls de Chicago, se alista para encestar sobre Jabari Smith Jr., centro derecha, de los Rockets de Houston, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de marzo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

La derrota de Houston, combinada con la victoria de San Antonio por 136-111 sobre Miami, permitió que los Spurs (54-18) aseguraran la División Suroeste.

Los Bulls (29-42) llegaron a tener una ventaja de hasta 22 unidades tras anotar un máximo de la temporada de 41 en el primer cuarto. Pero Chicago perdía por cuatro en los instantes finales y necesitó la canasta de Buzelis con 10,2 segundos por jugar para ponerse al frente de manera definitiva y conseguir su primera victoria sobre Houston en los últimos cinco partidos entre ambos.

Kevin Durant impulsó la remontada de los Rockets (43-28) al anotar 15 de sus 40 tantos —la cifra más alta del partido— en el cuarto periodo. Durant encestó 15 de 23 tiros de campo, con lo que sumó su noveno partido consecutivo con 50% o más de efectividad, la tercera racha más larga de su carrera.

El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, fue expulsado después de que le señalaran su segunda falta técnica del partido con 9,1 segundos restantes.

Sexton anotó 17 de sus puntos en el primer cuarto, mientras que Buzelis terminó con 23 y Leonard Miller con 17. Josh Giddey, Tre Jones y Jalen Smith aportaron 15 cada uno para los Bulls, y Giddey añadió 13 asistencias.

Tras ir abajo por 17 al descanso, los Rockets tomaron la delantera con un triple de Jabari Smith Jr. cuando quedaban 5:56 por jugar. Alperen Sengun anotó 33 puntos para los Rockets y Amen Thompson sumó 23.

Jalen Smith, quien figuraba como duda después de perderse el último partido de los Bulls por una lesión en el tobillo, igualó su máximo de la temporada en puntos y terminó con seis rebotes y dos tapones desde la banca, pese a estar limitado a 26 minutos. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP