Una ballena varada en el Báltico alemán se debilita mientras se desvanecen las esperanzas

Una ballena se ve varada en un banco de arena en la bahía de Wismar, Alemania, el sábado 28 de marzo de 2026. (Philip Dulian/dpa via AP) AP

Las autoridades establecieron un área restringida de 500 metros (yardas) alrededor de la ballena para que pudiera descansar y, con suerte, liberarse por sí sola, indicaron funcionarios el domingo en una conferencia de prensa en la localidad costera de Wismar, en el este de Alemania, cerca de donde el enorme cetáceo ha quedado atrapado.

“Podría hacerlo si recupera fuerzas, y por eso decidimos dejarle en paz, permitiéndole realmente emprender la marcha y luego salir con éxito de esta zona”, dijo Till Backhaus, ministro de Medio Ambiente del estado de Mecklemburgo-Pomerania, donde se encuentra Wismar.

“Pero también tenemos que suponer que está debilitado. Y además está enfermo”, señaló Backhaus, y añadió que la ballena jorobada podría tener heridas porque entró en contacto con una red de pesca.

Los esfuerzos previos para rescatar a la ballena de 12 a 15 metros (39 a 49 pies) atascada en un banco de arena frente a la playa de Timmendorfer Strand y en la bahía de Wismar, con ayuda de una excavadora y embarcaciones —generando grandes olas para ayudarla a nadar y liberarse a principios de esta semana— cautivaron a los alemanes, mientras los medios enviaban alertas informativas con actualizaciones sobre su avance y transmitían video en vivo desde el lugar.

La ballena también se convirtió en un tema popular de conversación en todo el país, y la gente intercambiaba mensajes de texto sobre los esfuerzos de rescate.

Pero para el domingo se estaban desvaneciendo las esperanzas de que la ballena aún tenga fuerza suficiente para nadar y liberarse, y encontrar el camino de regreso al Atlántico a través de aguas alemanas y danesas.

“Es muy evidente que el animal muestra significativamente menos actividad", señaló Stefanie Groß, del Instituto de Investigación de Fauna Silvestre Terrestre y Acuática de la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover. "Su frecuencia respiratoria ha disminuido considerablemente. El animal no se mueve. Ni siquiera reaccionó cuando nos acercamos en vehículo”.

No está claro por qué la ballena nadó hacia el mar Báltico. Algunos expertos dicen que el animal pudo haberse desorientado al nadar tras un banco de arenques, o durante la migración, ya que lo más probable es que sea un macho.

El mamífero marino no puede sobrevivir a largo plazo en el mar Báltico porque la concentración de sal del agua no es lo suficientemente alta. Ya ha desarrollado una enfermedad cutánea. Otro problema es que no puede encontrar el tipo de nutrición adecuada que necesita, aunque las ballenas pueden pasar semanas sin comer.

Para sobrevivir tendrá que regresar al océano Atlántico a través del mar del Norte.

“Cuando se considera lo estrechos que son los estrechos y que todavía quedan unos 500 kilómetros (310 millas) por recorrer, uno se da cuenta de que es un verdadero cuello de botella que hay que atravesar y, naturalmente, las probabilidades de éxito son relativamente escasas”, explicó Burkard Baschek, director del Museo Marítimo Alemán en Stralsund.

La ballena fue avistada por primera vez nadando en el Báltico el 3 de marzo, pero los reportes de que estaba varada surgieron la semana pasada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP