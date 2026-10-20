Un vistazo a la economía de Francia, uno de los factores que influyen en las protestas

Los bloqueos escolares de estudiantes fueron inicialmente pacíficos pero el sábado se tornaron violentos y se extendieron, creando focos de violencia protagonizados por jóvenes furiosos por por cuestiones como el alto costo de vida, un tema que no es exclusivo de Francia.

Carsten Brzeski, jefe global de macroeconomía del banco ING, afirmó: “Francia no es Grecia”, en alusión a la crisis financiera de 2009 que sacudió a la Unión Europea. Pero la incapacidad de Francia para cumplir sus objetivos de gasto y crecimiento, así como las metas de recorte de costos, está en el centro de sus problemas económicos.

A continuación, un desglose de los principales indicadores económicos de Francia y sus cargas fiscales en comparación con otros países de la Unión Europea, así como decisiones económicas que pueden haber contribuido al estancamiento y al malestar.

La deuda pública de Francia como porcentaje del producto interno bruto se ha disparado durante el mandato del presidente Emmanuel Macron, y se ha convertido en un tema definitorio de cara a la contienda para sucederlo la próxima primavera.

La deuda pública es “enorme”, sostiene Gilbert Cette, profesor de economía en la Escuela de Estudios Administrativos Neoma en París. “Toda la política económica de Francia está condicionada por un nivel de deuda sumamente elevado”.

El margen de maniobra para el gobierno es limitado: debe recortar el gasto público o aumentar los impuestos, que ya están entre los más altos de Europa. Francia ha mostrado “talento” en los últimos años tanto para aumentar el gasto como para bajar los impuestos, señaló Cette.

El panorama empeora: hace tres semanas, el gobierno indicó que su presupuesto volvería a exceder los límites de gasto de la Unión Europea y que la deuda nacional va camino a crecer hasta casi el 122% del PIB, un nuevo récord.

La deuda pública de Francia se situaba a finales de junio en casi 3,6 billones de euros (casi 4,08 billones de dólares), equivalente al 119% del PIB, según cifras del organismo nacional de estadística de Francia.

“La credibilidad de Grecia fue destruida por estadísticas falsas; la de Francia se está erosionando por promesas falsas y por la incapacidad o la falta de voluntad para iniciar reformas fiscales y estructurales”, escribió Brzeski, de ING, la semana pasada.

57,2%

Esa es la proporción de la producción económica de Francia que representa el gasto público en relación con la producción total del país, según cifras de 2025 de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea. El promedio en la UE fue de apenas menos del 50%.

La cifra muestra la profundidad del desafío al que se enfrenta París: como ya destina una parte tan grande de la producción de la economía al gasto público —incluidos subsidios a empresas y costosos desembolsos en salud y pensiones—, tiene menos margen para maniobrar.

Eurostat indica que, a partir de 2024, Francia —con 45,2%— ocupaba un cercano segundo lugar detrás de Dinamarca en ingresos fiscales totales y contribuciones sociales como porcentaje del PIB. El promedio de la Unión Europea fue de poco más del 40%.

4,96%

Ese era el rendimiento del bono francés a 10 años hasta el martes. Unos costos de endeudamiento más altos significan que el gobierno francés dispone de menos dinero para gastar en pensiones, educación, salud, defensa y programas sociales.

Una comparación instructiva puede ser con la mayor economía de la Unión Europea, Alemania. Berlín está pagando actualmente alrededor de 3,4% por sus bonos Bund, y el diferencial entre los rendimientos de los bonos franceses y alemanes a 10 años se ha ampliado.

0,4%

El pronóstico del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento económico, una cifra anémica en comparación con otros países desarrollados.

En general, el FMI prevé este año un crecimiento de 3,1% en la producción económica mundial total y de 2,1% en las economías avanzadas. La tasa de crecimiento esperada de Francia es la más baja entre los países desarrollados: aproximadamente un tercio de la de Alemania y la mitad de la de Italia.

La economía de Japón, con el segundo pronóstico de crecimiento más bajo, está prevista a expandirse en 0,7%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP