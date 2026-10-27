Un tribunal Irak sentencia a prisión a 7 franceses por pertenecer al Estado Islámico

Los siete figuraban entre 47 franceses acusados de vínculos con el Estado Islámico que estuvieron detenidos en Siria y fueron entregados a Irak para su procesamiento el año pasado.

Seis de los acusados recibieron cadena perpetua, mientras que el séptimo fue condenado a 15 años, según el Consejo Supremo Judicial de Irak. Indicó que abogados defensores y representantes de la embajada de Francia estuvieron presentes durante el proceso.

Los acusados tienen 30 días para presentar una apelación. Según la ley iraquí, las sentencias de los tribunales penales también están sujetas a revisión por el Tribunal de Casación, independientemente de que el acusado presente o no una apelación.

El tribunal señaló en un comunicado que los siete fueron considerados “altamente peligrosos debido a su papel en amenazar la seguridad nacional de Irak, desestabilizar Irak y Siria, y su implicación en incitar operaciones terroristas en otros países”.

El grupo miliciano arrasó Irak en 2014, apoderándose de amplias franjas de territorio en el oeste del país y en la vecina Siria, donde estableció la base de su califato islámico. Aunque el grupo perdió el control de ese territorio hace años, todavía cuenta con células activas que periódicamente llevan a cabo ataques en ambos países.

Irak mantiene ahora detenidos a miles de presuntos miembros del Estado Islámico, incluidos más de 5.700 prisioneros que fueron trasladados desde el noreste de Siria a Irak después de que estallaron combates en enero entre fuerzas del gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos, que durante mucho tiempo custodiaron los centros de detención donde los milicianos y sus familias permanecían retenidos tras la caída del califato.

Algunos prisioneros vinculados al Estado Islámico lograron huir durante los enfrentamientos de enero, y existían temores de una fuga mayor, lo que llevó al traslado de los detenidos restantes a Irak.

El asesor de Seguridad Nacional de Irak, Qasim al-Aboudi, declaró a The Associated Press a principios de este mes que Siria ha solicitado que los aproximadamente 4.000 sirios acusados de ser miembros del Estado Islámico detenidos en Irak sean entregados a Damasco para ser juzgados en Siria, pero que Bagdad se ha negado.

Al-Aboudi manifestó que, tras sus juicios en Irak, algunos de los prisioneros podrían ser devueltos a sus países de origen para cumplir allí sus condenas.

No quedó claro de inmediato si los franceses condenados podrían ser repatriados.

En el pasado, Irak ha ejecutado a personas sentenciadas por terrorismo, lo que ha suscitado críticas de grupos de derechos humanos, pero no aplica la pena de muerte a extranjeros cuyos países no imponen el castigo capital.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP