americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un tornado arrasa una obra en Turquía y mata a 4 trabajadores

ANTALYA, Turquía (AP) — Un tornado golpeó un lugar en construcción en la provincia costera mediterránea de Antalya a primera hora del martes, destruyó un contenedor donde se alojaban trabajadores y mató a cuatro de ellos, informó un funcionario.

Un quinto trabajador, que se encontraba dentro de otro contenedor, resultó herido en la potente tormenta que azotó la obra en el distrito de Kepez, en Antalya, declaró el gobernador Hulusi Sahin a los periodistas.

Sahin indicó que tres de los trabajadores fallecidos eran ciudadanos sirios. No había información inmediata sobre el estado del trabajador herido.

El tornado, que se produjo poco después de que la agencia meteorológica del país advirtiera de fuertes lluvias, también derribó una grúa en el lugar, señaló Sahin.

No hubo daños en otras partes de Kepez ni de Antalya, que albergará la cumbre climática de la ONU, la COP31, el próximo mes.

Antalya y otros puntos a lo largo de la costa mediterránea experimentan tornados de forma periódica, aunque los incidentes mortales son poco frecuentes. A principios de este mes, la mayor ciudad de Turquía, Estambul, sufrió graves inundaciones que dejaron ocho muertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: Mucho de qué hablar

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: "Mucho de qué hablar"

HARRY KANE GANA EL BALÓN DE ORO 2026: de su salida del Tottenham a conquistar la gloria mundial con el Bayern Múnich

HARRY KANE GANA EL BALÓN DE ORO 2026: de su salida del Tottenham a conquistar la gloria mundial con el Bayern Múnich

ICE detiene a cubano condenado por tráfico de metanfetamina en Miami y prepara su posible deportación

ICE detiene a cubano condenado por tráfico de metanfetamina en Miami y prepara su posible deportación

Miami-Dade investiga combustible enviado a CIMEX: Dariel Fernández advierte que revocará licencias comerciales

Miami-Dade investiga combustible enviado a CIMEX: Dariel Fernández advierte que revocará licencias comerciales

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla ante sus seguidores durante una protesta contra el presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025, en la víspera de su toma de posesión para un tercer mandato. (AP Foto/Ariana Cubillos)

María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi diez meses y anuncia: «Estoy aquí, con ustedes»

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter