Un tornado arrasa una obra en Turquía y mata a 4 trabajadores

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Un quinto trabajador, que se encontraba dentro de otro contenedor, resultó herido en la potente tormenta que azotó la obra en el distrito de Kepez, en Antalya, declaró el gobernador Hulusi Sahin a los periodistas.

Sahin indicó que tres de los trabajadores fallecidos eran ciudadanos sirios. No había información inmediata sobre el estado del trabajador herido.

El tornado, que se produjo poco después de que la agencia meteorológica del país advirtiera de fuertes lluvias, también derribó una grúa en el lugar, señaló Sahin.

No hubo daños en otras partes de Kepez ni de Antalya, que albergará la cumbre climática de la ONU, la COP31, el próximo mes.

Antalya y otros puntos a lo largo de la costa mediterránea experimentan tornados de forma periódica, aunque los incidentes mortales son poco frecuentes. A principios de este mes, la mayor ciudad de Turquía, Estambul, sufrió graves inundaciones que dejaron ocho muertos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP