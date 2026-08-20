Un toque fraternal y sabor inglés podrían hacer que Inter domine la Serie A. Como busca sorprender

ARCHIVO - Los jugadores del Inter de Milán celebran con el trofeo de la liga italiana de fútbol de la Serie A al final de su partido de la última jornada contra el Hellas Verona en Milán, Italia, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Luca Bruno, archivo) AP

Más de una ceja se arqueó cuando el inexperto Chivu fue contratado el año pasado para reemplazar a Simone Inzaghi como entrenador del Inter. Los nerazzurri venían de sufrir una goleada 5-0 ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones más desigual de la historia.

“Todo el mundo pensaba que el Inter estaba, digamos, muriéndose, después de lo que pasó”, comemtó Hakan Çalhanoğlu, mediocampista del Inter en una entrevista reciente con beIN Sports Australia.

Chivu solo había dirigido 13 partidos en la Serie A, pero su enfoque fresco como técnico y sus nuevas ideas revitalizaron al Inter, al conducir a los nerazzurri al doblete de liga y copa en Italia.

Además, la cercanía del Chivu, de 45 años, con los jugadores ha unido todavía más al equipo.

“Con Chivu es algo diferente, se preocupa más por la persona, no por el fútbol. Para él es más importante cómo estás, cómo te sientes, y está abierto a todo. Te da la confianza para sentirte bien", añadió Çalhanoğlu.

“Por supuesto, tiene cosas tácticas… pero (fuera) del fútbol es como un hermano o un amigo; puedes hablar con él de lo que quieras, siempre está cerca de ti. … Eso me ayudó mucho”.

El Inter se ha visto reforzado por un marcado toque inglés en esta pretemporada. Ya fichó a los defensas ingleses Djed Spence y John Stones y parece encaminado a incorporar también a su compañero de los Three Lions, Curtis Jones.

El campeón de la Serie A inicia la defensa de su título en casa ante el recién ascendido Monza el sábado.

A continuación, un vistazo a los posibles retadores del Inter:

Viejos entrenadores, nuevos equipos

El Napoli terminó subcampeón la temporada pasada y, posiblemente, habría exigido más al Inter de no haber estado plagado de lesiones durante toda la campaña.

Pero ahora debe lidiar con su sexto entrenador en poco más de tres años, después de que Antonio Conte renunciara al final de la temporada.

Y hay una cara conocida al mando. El exentrenador de Juventus y AC Milan, Massimiliano Allegri, recibió las riendas, pese a haber sido despedido por el Milan tras “un fracaso inequívoco” de temporada.

Rúben Amorim —cuya reputación como uno de los mejores entrenadores emergentes de Europa se vio dañada en el Manchester United— asumió el cargo en el Milan en lugar de Allegri. El equipo terminó quinto la temporada pasada tras sufrir en el tramo final de la campaña.

El Milan sumó potencia ofensiva muy necesaria al romper su récord de transferencias para fichar al delantero portugués Gonçalo Ramos, procedente del Paris Saint-Germain, por más de 70 millones de euros (80 millones de dólares).

Lazio y Atalanta también están entre los nueve equipos de la Serie A que cambiaron de entrenador durante la pretemporada. Maurizio Sarri dejó la Lazio para irse al Atalanta, que tuvo una temporada difícil el año pasado en la primera sin Gian Piero Gasperini.

El exseleccionador de Italia Gennaro Gattuso reemplazó a Sarri en la Lazio.

Estabilidad en la Roma

Mientras tres de los equipos que terminaron entre los siete primeros la temporada pasada cambiaron de entrenador, habrá mayor estabilidad en Juventus y Roma.

La Roma se clasificó a la Liga de Campeones por primera vez desde 2018 en su primera temporada bajo el mando de Gasperini.

Eso ocurrió pese a una disputa muy mediática entre Gasperini y el asesor especial de la Roma —y exentrenador— Claudio Ranieri, que finalmente llevó a que este último dejara el club.

Gasperini incorporó a los talentosos jóvenes Santiago Castro y Rodrigo Mora y podría ser un serio aspirante a un primer título de la Serie A en más de 25 años.

En la Juventus, Luciano Spalletti afrontará su primera temporada completa con el equipo después de que el exentrenador del Napoli y de Italia asumiera en octubre. La Juventus peleó con fuerza por un puesto de Liga de Campeones la temporada pasada y Spalletti fue recompensado con un nuevo contrato de dos años, pero los bianconeri terminaron sextos.

Como, el tapado

De hecho, fue el Como el que sorprendió a todos al superar a Juventus y Milan para quedarse con el cuarto puesto y el último boleto a la Liga de Campeones.

El Como, que nunca se había clasificado a ninguna competición continental en sus 119 años de historia, jugaba en la cuarta división del fútbol italiano hace apenas siete años.

Lo que el exjugador del Arsenal y el Barcelona Cesc Fàbregas ha logrado en sus dos años al mando es, sencillamente, extraordinario.

Y no fue casualidad. El Como tuvo la defensa más férrea de la liga, pero aun así logró practicar un fútbol emocionante y ofensivo.

Reforzó su ya tacaña zaga con el fichaje de Trevoh Chalobah, procedente del Chelsea, por 30 millones de euros y, quizá lo más importante, consiguió retener al creador de juego Nico Paz por al menos otra temporada.

Después de la temporada pasada, nadie descartaría que el Como protagonice una improbable pelea por el título. Sin embargo, queda por ver cómo afrontan sus jóvenes jugadores —casi todos sin experiencia en la Liga de Campeones— el doble desafío de competir en Europa y en el torneo local.

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FUENTE: AP